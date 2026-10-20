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חצו את קו התפר

13 שב"חים נתפסו בפעילות משולבת מהקרקע ומהאוויר | צפו במעצר

לוחמי מג"ב דרום עצרו בתום פעילות לילית משולבת מהקרקע ומהאוויר 13 שוהים בלתי חוקיים ושני חשודים בהסעתם לאחר שחצו את קו התפר בדרום | צפו במעצר (משטרה)

13 שב"חים נתפסו בפעילות משולבת מהקרקע ומהאוויר
13 שב"חים נתפסו בפעילות משולבת מהקרקע ומהאוויר| צילום: צילום: דוברות המשטרה

לוחמי זרוע היישובים של מג"ב דרום פעלו ביום ראשון השבוע בשיתוף היחידה האווירית של משטרת ישראל ולוחמי צה"ל, לאיתור ו חשודים בהברחת שוהים בלתי חוקיים לשטח מדינת ישראל, שעל פי החשד מספקים שירותי הסעה לשוהים בלתי חוקיים החוצים את קו התפר.

עם רדת החשיכה, נערכו הכוחות לאורך קו התפר בדרום, תוך הסתייעות במסוק של היחידה האווירית של משטרת ישראל, וביצעו סריקות ותצפיות לאיתור תנועת חשודים במרחב.

במהלך הפעילות, זיהו הכוחות מספר חשודים שחצו את קו התפר, רצו בשטח הפתוח ועלו לשני כלי רכב שהמתינו להם בכביש סמוך, במטרה להסיעם מהמקום.

מעצר השב"חים (צילום: דוברות המשטרה)

עם זיהוי החשודים, פעלו הלוחמים לעצירת כלי הרכב. נהגי שני כלי הרכב ניסו להימלט מהמקום, אולם לאחר נסיעה קצרה נחסמו על ידי הכוחות ונעצרו.

במקביל, ניסו השוהים הבלתי חוקיים להימלט רגלית לעבר השטחים הפתוחים. הלוחמים פתחו בסריקות נרחבות במרחב, שבסיומן אותרו ונעצרו כלל החשודים.

מעצר השב"חים (צילום: דוברות המשטרה)

בסך הכל נעצרו בפעילות 13 שוהים בלתי חוקיים ושני חשודים בהסעתם, אשר הועברו להמשך חקירה במשטרת ישראל. שני כלי הרכב ששימשו על פי החשד להסעת השוהים הבלתי חוקיים נתפסו לצורך הליך חילוט.

מעצרשב"חיםשוהים בלתי חוקיים

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