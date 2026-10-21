בחור מישיבה ליטאית חשובה, שזומן היום (יום רביעי) לחקירה בתחנת המשטרה בכפר סבא, הוסגר לידי המשטרה הצבאית לאחר שהתברר כי הוא מוגדר עריק. עשרות מפגינים הגיעו לתחנה בניסיון למנוע את ההסגרה, אך למרות נוכחותם במקום הבחור הועבר לידי המשטרה הצבאית.

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האירוע התרחש בסמוך לשעה אחת בצהריים. הבחור זומן לחקירה בתחנת המשטרה בכפר סבא, ובמהלך שהותו שם התברר כי הוא מוגדר עריק. בעקבות זאת ביקשה המשטרה להעבירו לידי המשטרה הצבאית.

כאשר התפשטה הידיעה על הכוונה להסגיר את הבחור, הופעלה התרעת "צבע שחור", שהזעיקה עשרות מפגינים לתחנה בניסיון למנוע את המהלך. חרף הגעתם, הבחור הועבר בסופו של דבר לידי המשטרה הצבאית, ובמקביל נעשים מאמצים להביא לשחרורו.