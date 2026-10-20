צילום ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

אירוע מסוכן התרחש בימים האחרונים בדרום רצועת עזה: שני מחבלי חמאס חצו את הקו הצהוב וניסו לגנוב מכוחות חיל ההנדסה הקרבית של צה"ל מקדחים מתקדמים המשמשים לאיתור מנהרות תת-קרקעיות. השניים זוהו בזמן אמת על ידי הכוחות בשטח כשהם מחזיקים את הציוד הרגיש.

מיד לאחר הזיהוי הוזנק כלי טיס של חיל האוויר למקום. בתקיפה מדויקת חוסלו שני המחבלים כשהמקדחים עדיין בידיהם. האירוע לא היה מעשה גניבה רגיל – אלא ניסיון ישיר לפגוע ביכולת צה"ל לחשוף את רשת המנהרות של ארגון הטרור.

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במקביל לפעולה זו, כוחות צה"ל בשיתוף עם השב"כ השמידו בשבוע שעבר שלושה מחסני אמצעי לחימה בדרום הרצועה. על פי הודעת כוחות הביטחון, המחסנים שימשו באופן פעיל את הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ובהם אוחסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים. סעודיה הפיצה תיעוד ישראלי כהישג שלה ישראל לוי | 14.10.26 בין אמצעי הלחימה שהושמדו: עשרות רקטות ומשגרים, רקטות RPG, כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוף וציוד לחימה נוסף. במערכת הביטחון ציינו כי טרם ביצוע התקיפות ננקטו צעדים זהירים במטרה לצמצם ככל הניתן פגיעה באזרחים. בין היתר פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה המקומית, נעשה שימוש בחימוש מדויק, ובוצעו תצפיות ממוקדות מהאוויר.

האירוע מדגיש את המשך המאבק נגד ניסיונות חמאס לשקם את יכולותיו התת-קרקעיות גם תחת הפסקת האש. המקדחים הם כלי מרכזי במערכה נגד "עיר המנהרות" של הארגון, וניסיון לגנוב אותם חושף עד כמה חמאס מודע לחשיבותם ומוכן לסכן חיים כדי לפגוע בהם.

בצה"ל מדגישים כי הכוחות ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי באזור הקו הצהוב, תוך שמירה על ערנות גבוהה מול ניסיונות חדירה וחבלה. "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לגריעת יכולות ארגוני הטרור ברצועת עזה ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו", נמסר בהודעה המשותפת של צה"ל והשב"כ. החיסול המדויק והשמדת המחסנים הם תזכורת ברורה: כל ניסיון לחצות את הקו או לפגוע בתשתיות המבצעיות נתקל בתגובה מיידית וחדה.