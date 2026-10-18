שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

ממשל טראמפ משגר מסר חד לירושלים בנוגע למצב הביטחוני ביהודה ושומרון. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר כי הממשל דורש מממשלת ישראל לנקוט צעדים נחרצים למניעת מקרי אלימות וחיכוכים באזור.

"הנשיא טראמפ היה ברור מאוד בנושא והוא חזר על כך מספר פעמים", ציין רוביו לפני המראתו לביקור מדיני בהודו. "הוא אינו מעוניין לראות עימותים, משבר או התלקחות של מוקד מתיחות חדש ביהודה ושומרון". דבריו של שר החוץ האמריקני הגיעו בעקבות תקרית דיפלומטית חמורה שהתרחשה במהלך השבת בכפר הערבי טייבה שבשטח B, כאשר קבוצת פורעים יהודים רעולי פנים תקפה באלימות נציגים ודיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין שהגיעו למקום במסגרת מסיק זיתים. רוביו התייחס במיוחד לדיווחים על תקיפת צלמת העיתון 'וושינגטון פוסט'. "ביררנו את הנושא מול השגרירות שלנו בישראל, ואנו אמורים לקבל לידינו מברק רשמי ומפורט בנושא במהלך היום או מחר, עם כל המידע שברשותם", אמר. הוא הוסיף והביע דאגה מפורשת: "ממה שידוע עד כה, זה בהחלט לא נראה טוב. כל הדיווחים הללו מטרידים מאוד".

חסימת רכב ביהודה ושומרון ( צילום מסך )

על פי העדויות מהשטח, הפורעים תקפו גם מוסקים ערבים תושבי הכפר הנוצרי. בתיעודים שהופצו מהאירוע נראים כשבעה פורעים רעולי פנים מתקרבים באיום אל רכב הדיפלומטים כשהם חמושים במקלות ובאבנים. באחד התיעודים נראה ברנדר בודו, ראש העיר של אולנואה-אמריס שבצרפת, כשהוא יושב על הקרקע ועונד את דגל ארצו על גופו במטרה לזהות את עצמו.

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בסיום דבריו ציין שר החוץ כי הבית הלבן והמזכירות בוושינגטון עוקבים בדריכות ובמקרוב אחר ההתפתחויות והאירועים ביהודה ושומרון, בפרט בתקופה זו של עונת מסיק הזיתים, שבה נרשמת רגישות ביטחונית גבוהה וחשש מהסלמת החיכוכים בשטח.

משרד ראש הממשלה פרסם הודעה רשמית באנגלית בעקבות התקרית, בה קרא לזהירות רבה לפני הסקת מסקנות ממקרה שפרטיו טרם התבררו במלואם. "כל אלימות נגד דיפלומטים אינה מקובלת", נכתב בהודעה. "ככל שהאשמה חמורה יותר, כך גוברת הדרישה לראיות משכנעות".

משרד ראש הממשלה פירט כי המשלחת הדיפלומטית נכנסה לאזור רגיש עם היסטוריה של עימותים ללא תיאום מוקדם עם צה"ל, כפי שאושר רשמית על ידי הצבא. על פי ההודעה, תיאום כזה חיוני להגנה על דיפלומטים מבקרים ולמניעת אלימות.