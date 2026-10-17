קייטי זכריה, שמונתה לדוברת הבית הלבן, הודחה מתפקידה לאחר חמישה ימים בלבד. זכריה, שנכשלה בתדרוך הראשון שלה מול כתבי הבית הלבן, הספיקה לקיים תדרוך יחיד לפני שהנשיא דונלד טראמפ החליט להעביר אותה לתפקיד אחר.

על פי דיווח ב"ניו יורק טיימס", ההחלטה התקבלה לאחר שבוע של ביקורת גוברת. זכריה התקשתה להשיב על שאלות שהופנו אליה הן מצד עיתונאים והן בריאיונות תקשורתיים. שלושה גורמים המכירים את הדיונים בממשל מסרו לעיתון כי היא הודחה.

טראמפ התייחס לפרשה ביום שישי, כשיצא מהבית הלבן לקראת עצרת בחירות בג'ורג'יה. לדבריו, הוא שוחח עם זכריה והציע לה לשקול מחדש את המשך דרכה בתפקיד.

"אם להיות כן, במקומך הייתי שוקל את זה מחדש", סיפר טראמפ שאמר לה. "קייטי, את צריכה את זה? אני לא חושב שאת צריכה את זה".

טראמפ הוסיף כי ייתכן שזכריה תמשיך לעבוד עבורו במסגרת אחרת, שאותה תיאר ככזו שעשויה להיות נעימה יותר עבורה. מנהל התקשורת של הבית הלבן, סטיבן צ'ונג, הודיע כי היא תעבור לתפקיד חדש, שפרטיו יפורסמו במועד מאוחר יותר.

זכריה פרסמה הודעה ברשתות החברתיות ובה הודתה לטראמפ על ההזדמנות. היא תיארה אותו כ"אדם אדיב, נפלא, נדיב, מתחשב, נלהב וחרוץ", והוסיפה כי הייתה רוצה שיותר אמריקנים יעריכו אותו. לדבריה, איש לא יצליח להפוך את אמריקה לגדולה כפי שהוא עשה וממשיך לעשות.

תדרוך שנמשך חמש דקות וחצי

המשבר החל ביום שלישי, כאשר זכריה קיימה את התדרוך הראשון שלה מול כתבי הבית הלבן - וגם האחרון בתפקידה. במהלך האירוע היא הסתמכה במידה רבה על טקסט שהוכן מראש, וסיימה את סבב השאלות לאחר כחמש דקות וחצי בלבד.

אולם הביקורת לא נותרה מוגבלת לאופן שבו ניהלה את התדרוך. במהרה התעוררו שאלות סביב הצגתה כעורכת דין, לאחר שהתברר כי לא עברה את בחינת ההסמכה לעריכת דין. טראמפ עצמו הציג אותה כעורכת דין, והפרשה עוררה תהיות בנוגע לאופן שבו תיארה את הכשרתה המקצועית.

כאשר כתב ה"ניו יורק טיימס" שאל אותה שוב ושוב באיזו מדינה עברה את בחינת ההסמכה, היא השיבה פעמיים: "כשעברתי לסין". בהמשך טענה בפני העיתון כי לא שמעה כראוי את השאלה. לפי הדיווח, טראמפ עצמו חזר על שאלת הכתב בפניה בזמן שהשניים עמדו בסמוך זה לזה.

גם ניסיונותיה להסביר את עצמה בכלי התקשורת לא סייעו לה. בריאיון ששודר ביום חמישי בערב ברשת פוקס ניוז, אצל שון האניטי, ידידו של טראמפ, היא נתקלה בשאלות ביקורתיות מהרגיל מצד המגיש.

למחרת, בתוכנית "פוקס אנד פרנדס", נשאלה אם היא מצטערת שלא הבהירה לנשיא מראש שלא עברה את בחינת ההסמכה. "ובכן, לורנס, השאלות האלה לא נשאלו", השיבה למגיש לורנס ג'ונס.

מינוי מהיר וסיום מהיר עוד יותר

זכריה קיבלה את הצעת התפקיד מטראמפ ביום שישי שקדם למינויה, והחלה לעבוד ביום שני. היא הייתה פרשנית שמרנית לא מוכרת במיוחד, שהופיעה בפוקס ניוז ללא שכר. לפי הדיווח, רבים בבית הלבן כלל לא הכירו אותה לפני בחירתה, והיא אף טרם הספיקה לעבור להתגורר בוושינגטון.

אחת מתומכותיה הבולטות בממשל הייתה נטלי הארפ, עוזרת בכירה של טראמפ שנמצאת לצדו לעיתים קרובות. אולם לצד התמיכה הזאת, גורמים אחרים בבית הלבן סברו כי הופעת הבכורה שלה הייתה כישלון.

מנהל התקשורת צ'ונג דווקא שיבח אותה בתחילת השבוע. ביום רביעי כתב כי אנשי הבית הלבן התרשמו ממנה מאוד בתוך ימים ספורים, ואף חזה כי בתום כהונתו השנייה של טראמפ היא תיזכר כאחת מדוברות הבית הלבן הגדולות בכל הזמנים.

המציאות התפתחה בכיוון אחר: זכריה עשויה להיזכר דווקא בשל משך כהונתה הקצר במיוחד - חמישה ימים ותדרוך אחד בלבד.

לשם השוואה, אנתוני סקרמוצ'י, ששימש מנהל התקשורת של הבית הלבן ולא דובר הבית הלבן, פוטר כעבור עשרה ימים בלבד ממינויו בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ. לאחר פרסום דבר עזיבתה של זכריה כתב סקרמוצ'י ברשת X: "שיאים נועדו להישבר, אבל אינני שואב הנאה מכאבם של אחרים".

עזיבתה מצטרפת לשבוע סוער נוסף בסביבתו של הנשיא. ביום שלישי פוטרה קימברלי גילפויל, שגרירת ארצות הברית ביוון, במהלך שידור טלוויזיוני - באותו יום שבו קיימה זכריה את התדרוך היחיד שלה.

גם פאולו זמפולי, מקורב ותיק של הנשיא שטען כי הוא זה שהכיר בינו לבין רעייתו, נדחק מתפקידו במחלקת המדינה לאחר שאחד הסכסוכים הפנימיים שבהם היה מעורב הגיע לתקשורת. נוסף על כך, בתה של ראש סגל הבית הלבן, סוזי וויילס, ואנשים נוספים בסביבתה עמדו בפני בחינה ציבורית בעקבות פעילותם העסקית בחו"ל.