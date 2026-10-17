בבלי
תקרית הדיפלומטים

נתניהו: האשמות חמורות דורשות ראיות חמורות

משרד ראש הממשלה מזהיר מפני הסקת מסקנות מוקדמות בעקבות תקרית הדיפלומטים ביהודה ושומרון • המשלחת נכנסה לאזור רגיש ללא תיאום עם צה"ל • הנשיא התייסר מוסרית במהלך השבת

ראש הממשלה נתניהו (צילום: אריה לייב אברמס, פלאש90)

משרד ראש הממשלה פרסם הודעה רשמית בעקבות דיווחים על תקרית שבה לכאורה הותקפו דיפלומטים אירופיים על ידי ישראלים מוסתרים ביהודה ושומרון. ההודעה קוראת לזהירות רבה לפני הסקת מסקנות ממקרה שפרטיו טרם התבררו במלואם.

"אנו קוראים לזהירות לפני הסקת מסקנות מדיווחי היום שדיפלומטים אירופיים הותקפו על ידי ישראלים מוסתרים ביהודה ושומרון", נכתב בהודעה. "כל אלימות נגד דיפלומטים אינה מקובלת. ככל שהאשמה חמורה יותר, כך גוברת הדרישה לראיות משכנעות".

משרד ראש הממשלה פירט כי המשלחת הדיפלומטית נכנסה לאזור רגיש עם היסטוריה של עימותים ללא תיאום מוקדם עם צה"ל, כפי שאושר רשמית על ידי הצבא. על פי ההודעה, תיאום כזה חיוני להגנה על דיפלומטים מבקרים ולמניעת אלימות.

בנוסף צוין כי הביקור כלל את ברנרד בודו, ראש עיריית מפלגת הקומוניסטים הצרפתית, שהעלה בעבר את דגל פלסטין מעל מבנה העירייה שלו, מה שגרם לרשויות הצרפתיות להורות על הורדתו.

לפי ההודעה, קטעי וידאו שפורסמו מראים אנשים מוסתרים מתעמתים עם רכב דיפלומטי. תמונות נפרדות מראות חלון מנופץ ואדם שוכב על הקרקע. "תמונות אלה לבדן אינן קובעות את רצף האירועים המלא או האחריות האישית", הובהר. "נסיבות אלה נותרות תחת חקירה".

שר הביטחון כ"ץ (צילום: חיים גולדברג, פלאש90)

משרד ראש הממשלה ציין כי משטרת ישראל וחוקרי זיהוי פלילי פתחו בחקירה כדי לקבוע את העובדות ולזהות את האחראים. ההודעה מדגישה כי דיווחים אלה מגיעים על רקע חששות מפני מסע מתואם לרמיסת ישראל ותושבי יהודה ושומרון היהודים במהלך קציר הזית השנתי.

"ייתכן שנראה האשמות נוספות בימים הקרובים", נכתב בהודעה. "עד שכל הראיות ייבחנו במלואן, הנזק התדמיתי מהמסקנות המוקדמות עלול כבר להיות גמור".

נשיא המדינה מסר לאחר שיחה עם הצלמת: "כנשיא מדינת ישראל, אני מגנה בתוקף את תופעת האלימות המקוממת והמזעזעת הזו - הן באירוע התקיפה הנוראי שעברת, והן במקרים חמורים נוספים כמו מה שקרה היום בטייבה. התייסרתי מוסרית במהלך השבת כשחשבתי על כך, ואני מביע צער עמוק ומתנצל על מה שעברת. התנהגותם הבזויה של העבריינים הללו אינה מייצגת את אזרחיה ואת ערכיה של מדינת ישראל".

עוד הוסיף הנשיא: "ישראל היא מדינת חוק דמוקרטית ועליה לפעול ביד ברזל כנגד כל תופעה של אלימות. אני יודע שחוקרים את הנסיבות לעומק של כל מקרה ונצפה למסקנות החקירה. על כל גורמי הממשלה, הביטחון והאכיפה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת לחקור לעומק, להגיע אל פורעי החוק ולמצות עמם את הדין. כולנו מחבקים אותך ואת משפחתך, ואני מאחל לך בשם העם כולו בריאות איתנה והחלמה מהירה".

כזכור, במהלך השבת האחרונה התרחשה תקרית בכפר הפלסטיני טייבה שבשטח B ביהודה ושומרון, כאשר קבוצת פורעים יהודים רעולי פנים תקפה באלימות נציגים ודיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין, לצד פעילים ישראלים, שהגיעו למקום במסגרת מסיק זיתים.

בנימין נתניהויהודה ושומרוןמשטרת ישראלדיפלומטים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר