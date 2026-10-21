ההצבעה המוקדמת לכנסת ה-26 החלה היום (יום רביעי) בקלפיות צבאיות שנפרסו בבסיסי צה"ל ובמוצבים בכל רחבי הארץ. ממוצב החרמון בצפון ועד אילת בדרום, מלבנון וסוריה ועד לרצועת עזה – חיילי צה"ל ומפקדיהם החלו לממש את זכות ההצבעה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, יותר מ-850 קלפיות צבאיות נפרסו בכלל הגזרות במטרה לאפשר לכל משרת לממש את זכותו להצביע. ההצבעה תימשך עד לסגירת הקלפיות ביום הבחירות, בכפוף לצרכים המבצעיים.

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כרבע מהקלפיות – כ-200 מתוכן – הן קלפיות ניידות, שנועדו להגיע לכלל המשרתים בשירות סדיר ובשירות מילואים פעיל בכל משימה ובכל גזרה. מדובר במערך חסר תקדים שנועד לאפשר הצבעה גם למי שנמצא בפעילות מבצעית ולחימה מעבר לגבול.

קצינת הבחירות של צה"ל הבהירה לקראת פתיחת הקלפיות: "משימתנו היא לאפשר לכלל המשרתים בצה"ל לממש את זכותם הדמוקרטית להצבעה חשאית גם במהלך פעילות מבצעית ולחימה מעבר לגבול. צה"ל הוא צבא עם ממלכתי אשר יעשה את כל הנדרש על-מנת לאפשר את קיום הבחירות כסדרן".

ההצבעה המוקדמת בקלפיות הצבאיות מתקיימת במקביל להיערכות הכללית לבחירות. ועדת הבחירות המרכזית השלימה את הדפסת כ-450 מיליון פתקי הצבעה עבור כ-7.3 מיליון בעלי זכות בחירה, שיעמדו לרשות המצביעים ב-12,018 קלפיות ברחבי הארץ.

יום הבחירות לכנסת ה-26 יתקיים ביום שלישי, 27 באוקטובר 2026. עד אז, חיילי צה"ל בכל הגזרות ימשיכו להצביע בקלפיות הצבאיות, תוך שמירה על המשימות המבצעיות והביטחוניות.