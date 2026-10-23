כתב אישום: רכז ביטחון מאיתמר ירה לעבר רכב פלסטיני

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה אתמול (יום ו') כתב אישום לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד פנחס שם טוב רן, בן 37, תושב איתמר ורכז ביטחון בגזרת רכס גדעונים שבשומרון. רן מואשם בחבלה בכוונה מחמירה ובשיבוש מהלכי משפט, והפרקליטות דרשה להורות על מעצרו עד לתום ההליכים.

כתב האישום הוגש באמצעות סגן בכיר א' שי עציון, לאחר חקירה משותפת של היחידה המרכזית של מחוז ש"י ושירות הביטחון הכללי. צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה הוסר עם הגשת כתב האישום.

על פי כתב האישום, רן אחראי במסגרת תפקידו על שמירת ביטחון היישובים והחוות בגזרתו. הוא נושא רובה סער מסוג ערד ונוהג ברכב שטח מסוג ריינג'ר. עוד נטען כי עוד לפני התקרית קיימו גורמים בצבא עימו כמה שיחות הבהרה בעקבות אירועים חריגים, ובהן הוזהר שלא לחרוג מגבולות גזרתו ולהקפיד על הנהלים.

האירוע בכפר עקרבה

ב־18 בספטמבר יצא רן מביתו בגבעות עולם הסמוכה לאיתמר, כשהוא חמוש ונוהג בריינג'ר. אליו הצטרף חייל בשירות קבע ששהה באותה עת ביישוב. בדרכם לחוות דמסקי החליט רן, כך נטען בכתב האישום, לסטות ממסלולו ולהיכנס לכפר הפלסטיני עקרבה, שמחוץ לגזרת אחריותו.

בכפר עצרו השניים כמה עוברי אורח ובדקו את תעודות הזהות שלהם, ללא סמכות וללא הצדקה. באותה עת נסעו בכפר בני זוג ברכב מסוג מאזדה. רן הבחין ברכב והורה לנהג לעצור. הנהג, שהבחין כי אחד מיושבי הריינג'ר רעול פנים וכי אין מדובר בחיילים, חשש מפגיעה ולא נענה לקריאות. הוא המשיך בנסיעתו.

בתגובה, כך נטען בכתב האישום, שלף רן את נשקו וירה לפחות שלוש יריות לעבר הרכב המתרחק, בכוונה לפגוע בו וביושביו. יריות פגעו בחלקו האחורי של הרכב. שני קליעים פגעו באישה שישבה ברכב. אחד מהם חדר לחזהּ ונעצר בריאתה, בסמוך ללבה. היא פונתה לבית החולים, עברה ניתוח להוצאת הקליעים מגופה ואושפזה למספר ימים.

בהמשך, לפי כתב האישום, המשיכו רן והחייל כמתוכנן לחוות דמסקי. בדרכם חזרה לגבעות עולם שבו למקום הירי, ורן ירד מהריינג'ר וחיפש את התרמילים בזירה במטרה להכשיל הליך שיפוטי. עוד נטען כי כאשר נשאל מאוחר יותר בידי גורמי הביטחון אם שמע על אירוע ירי באזור, הכחיש כי שמע על כך או כי נכח במקום.

דיווח על האירוע התקבל ב־18 בספטמבר. בהודעה משותפת של דוברות המשטרה ודוברות השב"כ נמסר כי צעירה כבת 18 נפגעה מירי בכפר והועברה לטיפול רפואי "באורח קשה אך יציב עם מספר פגיעות חודרות בפלג גופה העליון והתחתון". ב־11 באוקטובר, לאחר זיהוי המעורבים, פעלו בלשי היחידה המרכזית בשיתוף כוחות מג"ב והמשטרה הצבאית החוקרת למעצרם של שני משרתי כוחות ביטחון, תושבי יהודה ושומרון.

רן, המיוצג בידי עו"ד נתי רום מארגון "חוננו", מציג גרסה שונה. לפי הארגון, האירוע שבגינו נעצר התרחש בעת שנסע בריינג'ר יחד עם קצין נוסף, במסגרת תפקידו. לדבריו, סמוך לכפר הגיח לעברם רכב ללא לוחיות רישוי, שדהר לכיוונם באופן שנראה להם כניסיון דריסה. השניים חשו בסכנת חיים מיידית ונאלצו לקפוץ הצידה כדי להימלט מפגיעת הרכב. לאחר שנחלצו, כך לפי גרסת רן, ירה באוויר במטרה לגרום לרכב לעצור, אך הרכב נמלט במהירות לתוך הכפר.

בהודעה המשותפת של משטרת ישראל והשב"כ נמסר: "משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי וכלל גופי הביטחון, רואים בחומרה כל אירוע אלימות קיצונית ופעילות מנוגדת לחוק וימשיכו לפעול בשיתוף פעולה ובנחישות לסיכול מעשים מסוג זה, למיצוי הדין עם המעורבים ולשמירה על ביטחון התושבים באזור".

ב"חוננו" מציגים את רן, המכונה גם "חסי", כ"רבש"צ מצטיין, אח שכול, עם יותר מ־600 ימי מילואים". לפי הארגון, הוא שירת בשירותו הסדיר כלוחם בגדוד 101 של חטיבת הצנחנים, ובמשך שנים ארוכות משרת במילואים בגדוד 697 של חטיבה 551. מאז פרוץ המלחמה הוא השתתף בקרבות ברצועת עזה ובדרום לבנון, התנדב למשימות מבצעיות גם בתקופות שבהן חבריו יצאו להתרעננות, וסייע לכוחות חטיבת גולני וליחידת המסתערבים של מג"ב ביהודה ושומרון.

מאז מעצרו הועברו לבית המשפט מכתבי תמיכה של מפקדים בכירים ששירתו לצדו. ד"ר רס"ן לימון אדם, סמג"ד גדוד 697 ומפקד הפלוגה המסייעת לשעבר, כתב: "פנחס מהווה דוגמה למקצועיות, רצינות, אחריות אישית ואנושיות. פנחס נלחם איתי כתף אל כתף לאורך כל תקופות הלחימה".

סא"ל במילואים צח אקשטיין, מפקד גדוד 697 לשעבר בחטיבה 551, כתב: "פנחס המשיך להתנדב לשירות מילואים ולהתייצב לסבבי לחימה חוזרים, בלבנון ובעזה. פעם אחר פעם בחר להמשיך ולשאת בנטל ואף התנדב מעבר לנדרש".

אחיו הצעיר של רן, רב סרן אור יוסף (אורוש) רן, נפל ב־7 באוקטובר בקרב על קיבוץ כפר עזה, לאחר שנלחם במחבלים, הציל חיי אדם וסייע בחילוץ תושבים. לפי "חוננו", כל ששת בני משפחת רן שירתו כלוחמים. אביו, אברי, מוכר בהתיישבות בעיקר בשל פעילות הקמת מאחזים בעבר.

בעקבות מעצרו של רן קיימו רבש"צים מהמועצה האזורית שומרון הפגנת מחאה מול הקריה בתל אביב. אשתו שלחה מכתב לשר הביטחון במחאה על תנאי מעצרו.