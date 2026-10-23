הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר הערכת מצב דחופה עם בכירי מערכת הביטחון בעקבות פיגוע הירי הקשה בצומת יהודה. בהערכה השתתפו מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין ומפקדים נוספים.

במהלך ההערכה חשף הרמטכ"ל פרטים על התוכנית שתכננו המחבלים. "מדובר בפיגוע קשה. פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים ובכוחות הביטחון", מסר זמיר. הרמטכ"ל הבהיר כי "ברכב שבו הגיעו המחבלים לזירת הפיגוע נמצאה כמות רבה של תחמושת, אשר נועדה לשמש לביצוע פיגוע בהיקף נרחב יותר".

על פי הממצאים שהוצגו בפגישה, שני המחבלים יצאו מחברון כשברכבם תחמושת רבה, במטרה לבצע פיגוע משמעותי. המחבלים היו חמושים בנשק אוטומטי מסוג M4 ובאקדח, וברכב נמצא "ברוס" עם קליעים רבים נוספים.

על פי ההערכות, המחבלים תכננו לעלות עם הרכב על ציר 35 המחבר בין חברון לפנים הארץ, אך נעצרו במחסום ארעי של כוחות צה"ל מפיקוד העורף במרחב צומת יהודה. הכוחות מנעו פיגוע חמור הרבה יותר.

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ההיתקלות עם המחבלים הייתה מטווח קצר ונמשכה למעלה מ-20 דקות. המחבלים פרקו מרכבם במטרה לפגוע בלוחמים שעמדו במחסום. כוחות ביטחון רבים קפצו למרחב עד לנטרול המחבלים.

גדוד הארי, שלוחמיו לקחו חלק בנטרול המחבלים, הוא גדוד חדש של פיקוד העורף הנמצא בימים אלו בתעסוקה הראשונה שלו ביהודה ושומרון. המחבלים חוסלו על ידי סמג"ד הגדוד ומפקד הפלוגה שקפצו לזירה מיד לאחר קבלת הדיווח.

בפיגוע נפגעו חמישה בני אדם, שניים מהם במצב אנוש. חובשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל פינו את הפצועים לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם. נוסף על שני הפצועים במצב אנוש, נפצע אחד במצב בינוני ושניים במצב קל.

כתר מלא על חברון והגברת מעצרים

במסגרת הערכת המצב, אישר הרמטכ"ל את היערכות פיקוד המרכז לכתר מלא על העיר חברון וכפרים נוספים במרחב. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הנחה להרחיב את הכתר גם למרחב חלחול, כמו גם על מיפוי בתי המחבלים.

כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש נכנסו לפעילות התקפית במרחב העיר חברון. הלוחמים פועלים כעת בבתי המחבלים ובבתיהם של חשודים נוספים. זמיר הורה להגביר את המאמצים לביצוע מעצרים נוספים ולחזק את הפריסה הביטחונית במרחב.

במהלך השבוע האחרון, כוחות צה"ל, מג"ב איו"ש ושוטרי מחוז ש"י פעלו בהכוונת שב"כ בעשרות פעילויות התקפיות לסיכול טרור ביהודה ושומרון. במסגרתן נעצרו יותר מ-70 מבוקשים, ביניהם מזוהים עם ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי ומסיתים נגד מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

בנוסף, אותרו עשרות אמצעי לחימה, בהם נשקים מסוג 'M16', נשקי 'קרלו', נשקי 'איירסופט' וארבעה מטעני חבלה. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בהתקפיות לסיכול טרור למען שמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל.