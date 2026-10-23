פיגוע ירי קשה בצומת יהודה: שניים במצב אנוש

דובר צה"ל מסר הבוקר (שישי) כי התקבל דיווח על פיגוע ירי סמוך לצומת יהודה שבמרחב חטיבת יהודה. על פי הדיווחים הראשוניים, מספר יהודים נפצעו במקום, וכוחות צה"ל הגיעו לזירה מיד לאחר קבלת הדיווח.

הפיגוע בוצע בכביש 35 סמוך למחסום תרקומיא. המחבלים ירו לעבר יהודים שנכחו במקום ונמלטו מהזירה. כוחות צה"ל רבים פתחו במרדף מיידי אחריהם ומבצעים חסימות נרחבות במרחב. בתום מרדף קצר, הגיעו כוחות צה"ל אל המחבלים. אלה המשיכו לירות לעבר אנשי כוחות הביטחון, שהשיבו באש וחיסלו אותם במקום. כוחות הביטחון שהגיעו לזירה טיפלו במספר פצועים. מצבם של הפצועים טרם פורסם באותה עת.

תיעוד פלסטיני: חילופי האש בשטח - צילום: מתוך הרשתות החברתיות תיעוד פלסטיני: חילופי האש בשטח | צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:52

דובר צה"ל אישר מאוחר יותר: בהמשך לדיווח על פיגוע הירי במרחב צומת יהודה שבחטיבת יהודה, שני מחבלים חוסלו. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב, והוטל כתר על מספר כפרים באזור.

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ממד"א נמסר כי חובשים ופרמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח רפואה של צה"ל, מעניקים טיפול רפואי לחמישה נפגעים: שניים במצב אנוש, אחד במצב בינוני ושניים במצב קל. הפצועים פונו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם.

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צוריאל אדרי, חובש רפואת חירום במד"א, סיפר: "הגענו לזירה קשה כשעדיין מתנהל ירי בשטח. נכנסנו עם האמבולנס הממוגן ירי של מד"א ומיד התחלנו לסייע בחילוץ הפצועים. העלנו לאמבולנס צעיר בשנות ה-20 כשהוא מחוסר הכרה עם פצעי ירי ומצבו קשה מאוד, והענקנו לו טיפול רפואי. חילצנו פצועים נוספים לאמבולנסים של מד"א שהגיעו למקום והחלו מיד בפינוי לבתי החולים. פצוע קשה מאוד נוסף טופל על ידי כוחות הרפואה של צה"ל בניידת טיפול נמרץ."

חנן מאיר, פרמדיק מד"א, סיפר: "העלו לנו לניידת טיפול הנמרץ צעיר בשנות ה-20, בהכרה מלאה עם פצעי ירי בגפיים התחתונות. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קל ויציב. פצוע נוסף במצב קל פונה לכאן, גם הוא צעיר בשנות ה-20 עם פציעות ירי בגפיים התחתונות."

אברהם איתן שטרן, חובש רפואת חירום במד"א, הוסיף: "העבירו אלינו צעיר כבן 20 בהכרה מלאה עם פציעות קלות בפנים, ככל הנראה כתוצאה מנתזי ירי. פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קל."