עשרות מטוסי קרב ומטוסי תדלוק של חיל האוויר ביצעו בלילה שבין יום שני לשלישי גיחה מבצעית חריגה במתווה תקיפה מלא, כשהם חולפים מעל שטחיהן של סוריה ועיראק ומגיעים עד למרחק קצר ביותר מגבולה של איראן, בטרם ביצעו פניית פרסה וחזרו לבסיסיהם. כך דווח אתמול (רביעי) בחדשות 12.

לפי הדיווח, המבוסס על מקורות בארצות הברית, ישראל הייתה מודעת היטב לכך שמערכות הגילוי וההגנה האווירית המתקדמות של טהראן יזהו את תנועת המטוסים המסיבית המתקרבת לגבולן. בדיווח צוין כי ישראל עדכנה את הממשל האמריקני בוושינגטון מבעוד מועד על תכנון הגיחה, אך הציגה זאת כאימון צבאי שמטרתו "הקרנת עוצמה" והגברת ההרתעה מול השלטון האיראני. יחד עם זאת, אותם גורמים אמריקניים ציינו כי התרשמו שמאחורי התרגיל עמדה תקוה ישראלית שקטה כי חיל האוויר האיראני או מערכות הנ"מ שלו יגיבו בירי לעבר המטוסים הישראליים, דבר שהיה מעניק לירושלים עילה וצידוק בינלאומי מיידי לביצוע תקיפה נרחבת בשטח איראן. חתול הציל מפעיל רחפן מכוח רוסי אריה לוי | 10:23 העיתוי של הגיחה המבצעית מעורר עניין רב, שכן היא התרחשה בדיוק באותו היום שבו הגיע לביקור רשמי בישראל שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת'. השר נפגש בבסיס עובדה בדרום הארץ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כ"ץ, על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת במזרח התיכון. הגסת' אישר אתמול (שלישי) לראשונה את דבר קיומו של הביקור החשאי, במהלכו נועד עם ראש הממשלה. "הייתי שם כדי לבקר את החיילים שלנו, והייתה לי הזדמנות לשוחח עם ראש הממשלה", מסר שר ההגנה. באשר לתוכן השיחה הוסיף: "כמובן, תוכן השיחה שלנו אינו משהו שאוכל לדבר עליו, אבל הם היו שותפים טובים, ואני מעריך את זה". במקביל, גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל על ידי עיתונאים על אודות נסיעת הבזק של שר ההגנה לישראל. כשנשאל האם ביכולתו לחשוף פרטים על הנושאים שעלו במפגש בירושלים, העדיף הנשיא לשמור על עמימות והשיב בקצרה: "אני לא יכול לעשות את זה כרגע, לא".

נתניהו והגסת' בפגישה. ארכיון ( צילום: דוברות רה"מ )

אף שגורמים שונים בירושלים ובוושינגטון ניסו לצנן את הרוחות וטענו כי לא מדובר באירוע חריג אלא בפעילות הרתעה שגרתית, במערכת הביטחון הבינלאומית מדגישים כי כל טעות בחישוב או מענה איראני נמהר היו יכולים להוביל להסלמה רב-זירתית ואף לחידוש כולל של המלחמה.

ראש הממשלה נתניהו נשא היום דברים בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1 והתייחס לנעשה באיראן. "המשטר באיראן עדיין לא למד את הלקח. מוג'תבא חמינאי, הרודן התורן, החליט ללכת בדרכו של אביו. הוא שחרר את הנצרה ואיראן מנסה שוב לפתח את פצצות המוות", אמר ראש הממשלה. "יש רק דרך אחת להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד - להפיל את המשטר באיראן. וזו ההנחייה שלי לצה"ל, למוסד ולזרועות הביטחון".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בטקס: "בימים האחרונים אנחנו מזהים ניסיונות של אויבינו, ובראשם איראן ושלוחיה, לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות בישראל. המשטר האיראני נמצא בנקודה החלשה ביותר שלו אי פעם - ואנחנו מזהים שהחולשה הזאת יכולה להביא אותו לנקוט בצעדים הקיצוניים ביותר - גם כנגד מדינת ישראל".

"המסר שלנו למשטר האיראני ברור: אנחנו מזהים את הניסיונות שלכם, אנחנו ערוכים לסכל אותם ומוכנים להכות בכם בכל העוצמה. אם איראן תתקוף את ישראל - איראן תבער", הוסיף כ"ץ.

( צילום: שאטרסטוק )

הגיחה המבצעית מתקיימת על רקע דיווחים על מגעים בין וושינגטון לטהרן. לפי דיווח שפורסם בעיתון הערבי "אל-ערבי אל-ג'דיד", פקיסטן וקטר הציעו מתווה פשרה הכולל העברת ריבית בהיקף של 6 מיליארד דולר מכספים איראניים מוקפאים בבנקים בקטר, בתמורה לצעד איראני בתחום הפיקוח על תוכנית הגרעין.

אולם מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחסן רזאי, הבהיר במהלך פגישה עם מפקד צבא פקיסטן כי "אפילו חלקיק אחד של חומר גרעיני מועשר לא ייצא מאיראן. החומר יישאר נכס לאומי המיועד לשימוש מקומי בלבד". בהתייחסו לאפשרות של דיאלוג עתידי מול הממשל האמריקני, הבהיר הבכיר האיראני כי "לא יתקיים משא ומתן עד שארה"ב תבנה מחדש את האמון באמצעות מילוי התנאים שהציבה איראן".

במקביל, שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב הגיע השבוע לטהרן בביקורו הראשון במדינה מאז פרוץ המלחמה. אנליסטים רואים בביקור אזהרה רוסית לאיראן שלא תעמוד לצדה במלחמה נגד ארצות הברית וישראל, ומעריכים כי מאחורי הקלעים מתגבשת עסקה אסטרטגית בין פוטין לטראמפ.