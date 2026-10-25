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אירוע ביטחוני

שני גרמנים נעצרו ליד כלא דמון עם תמונות של מתקנים ביטחוניים

שני אזרחים גרמנים נתפסו מחוץ לכלא דמון בהר הכרמל כשהם מצלמים את המתקן • בטלפונים שלהם נמצאו תמונות של פעילות ביטחונית • נחקרים על ידי המשטרה והשב"כ

האגף המיוחד לנאשמים בריגול עבור איראן בכלא דמון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שני אזרחים גרמנים נעצרו במוצאי שבת מחוץ לכלא דמון בהר הכרמל, לאחר שנתפסו כשהם מצלמים את הכניסה למתקן. בבדיקה שנערכה בטלפונים הניידים שלהם, התגלו צילומים של מתקנים ביטחוניים ושל פעילות ביטחונית.

השניים נעצרו בסמוך לבית הכלא המשמש לכליאת אסירים ביטחוניים, ונמצאים כעת בחקירת המשטרה והשב"כ. הם צפויים להיות מובאים בפני שופט לדיון בהארכת מעצרם.

כלא דמון, הממוקם בהר הכרמל, משמש לכליאת אסירים ביטחוניים. בשנים האחרונות הוקם במקום אגף ייעודי שבו כלואים עשרות נאשמים בריגול עבור איראן. האסירים נמצאים במעקב מתמיד באמצעות מצלמות שהותקנו בתאים, שוהים בין גדרות הברזל ללא שיחות וללא ביקורים.

בית הכלא דמון זכה בעבר לתשומת לב ציבורית בשל אירועים חריגים שהתרחשו בו. בשנת תשע"ז דיווח מפקד הכלא דאז, גונדר משנה יורם עדי, על ארבע מחבלות שעברו טקס גירוש שדים מוסלמי לאחר שהתלוננו שנכנס בהן שד והחלו להתנהג באופן מוזר.

נסיבות המעצר של שני האזרחים הגרמנים טרם הובהרו במלואן, והחקירה נמשכת. גורמי הביטחון בוחנים את הממצאים שהתגלו בטלפונים הניידים ואת מטרת שהייתם של החשודים באזור המתקן הביטחוני.

איראןשב"כגרמניהריגולכלא דמון

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