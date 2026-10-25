האגף המיוחד לנאשמים בריגול עבור איראן בכלא דמון ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

שני אזרחים גרמנים נעצרו במוצאי שבת מחוץ לכלא דמון בהר הכרמל, לאחר שנתפסו כשהם מצלמים את הכניסה למתקן. בבדיקה שנערכה בטלפונים הניידים שלהם, התגלו צילומים של מתקנים ביטחוניים ושל פעילות ביטחונית.