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נהג מונית מבית לחם נעצר: פעל עבור הג'יהאד האסלאמי

פעיל בכיר בארגון הטרור, בן 48, נעצר בפעילות ממוקדת של יחידת הגדעונים • עסק בשיקום תשתיות הארגון והעברת כספי טרור • המעצר בוצע לאור יום בעיקוב מדויק

תיעוד המעצר
תיעוד המעצר| צילום: צילום: דוברות המשטרה

בפעילות מבצעית שהתבצעה השבוע בעיר בית לחם, עצרו לוחמי יחידת הגדעונים 33 של להב 433 פעיל בכיר בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. הפעילות בוצעה בהובלת חטיבת עציון ובשיתוף פעולה הדוק עם שירות הביטחון הכללי.

החשוד, תושב בית לחם כבן 48, משמש בשגרה כנהג מונית. על פי הנמסר מגופי הביטחון, הוא עסק לאחרונה באופן פעיל בשיקום תשתיות ארגון הטרור בגזרה, היה מעורב בכוונות חוץ ובהעברת כספי טרור.

הפעילות המבצעית התרחשה לאור יום והתבססה על עיקוב מדויק שביצעו כוח תצפיות וכוחות קרקעיים אחר המונית של החשוד. ברגע הפקודה, עם הגעתו ליעד, כוח של לוחמים מסוערבים יחד עם כוח טקטי סגרו על החשוד וביצעו את המעצר. הלוחמים העמיסו את החשוד לרכב תוך שניות ספורות.

החשוד הועבר להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי. משטרת ישראל וגופי הביטחון מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות, יוזמה ועוצמה בכל גזרה, לשים את ידם על פעילי טרור ולסכל כל איום כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון.

טרורשב"כבית לחםיחידת הגדעוניםג'יהאד אסלאמי

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