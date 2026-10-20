אישה נפגעה קשה מאוטובוס בירושלים • מצבה קשה

אישה כבת 35 נפגעה הערב (שלישי) באורח קשה מאוטובוס בשדרות חיים בר לב בירושלים, סמוך לתחנת הרכבת הקלה גבעת התחמושת. הפצועה פונתה לבית החולים הדסה הר הצופים כשמצבה מוגדר קשה.

צוותי החירום של איחוד הצלה ומד"א הוזעקו לזירת התאונה בעקבות דיווח על הולכת רגל שנפגעה מאוטובוס. במקום מצאו את האישה כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית קשה.

ד"ר שלמה גנסלר, רופא מתנדב באיחוד הצלה, והחובשים יחיאל שטרן ורפאל לוין מסרו: "הולכת הרגל סובלת מפגיעה רב מערכתית כתוצאה מפגיעת אוטובוס. הענקנו לה סיוע רפואי ראשוני בזירת התאונה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים הדסה הר הצופים כשבשלב זה מצבה מוגדר קשה".

חובשים מיחידת האופנועים של מד"א סתיו אילוז ויענקי גרינוולד וחובש רפואת חירום במד"א אליהו שפר סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בהולכת הרגל כשהיא לכודה מתחת האוטובוס, בהכרה וסובלת מחבלה רב מערכתית. התחלנו בהענקת טיפול רפואי ראשוני מציל חיים תוך ביצוע פעולות חילוץ ולאחר מכן פינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה ויציב".

מדוברות מד"א נמסר כי הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים בשעה 22:14. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו את האישה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב קשה עם חבלה רב מערכתית. שוטרי תחנת לב הבירה הגיעו לזירת התאונה ופעלו לסגירת הזירה ולהכוונת התנועה, ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים הגיעו למקום לחקירת נסיבות התאונה.