משרד החקלאות וביטחון המזון הודיע על עדכון מחירים לביצי מאכל בפיקוח, שייכנס לתוקף ב-1 בנובמבר 2026. על פי התחשיב התקופתי, המחיר לצרכן יעלה בכ-2.1% – עלייה מתונה יחסית, לאחר שהמחירים עודכנו לאחרונה בנובמבר 2025.

העדכון משקף את השינויים בעלויות הייצור והשיווק לאורך כל שרשרת הערך: מהמגדל, דרך המשווק והקמעונאי, ועד לצרכן. בין העלויות שעלו: מזון למטילות, שכר עבודה, אנרגיה ועלויות אריזה.

מנגנון עדכון המחירים האוטומטי, שנכנס לתוקף בשנת 2023, פועל על פי נוסחה קבועה ושקופה ואינו מצריך אישור של שרי האוצר והחקלאות. במסגרת המנגנון נבדק שיעור השינוי במחיר מדי רבעון, והמחירים עשויים להתעדכן כלפי מעלה או כלפי מטה.

עדכון מתבצע כאשר השינוי המצטבר מאז העדכון הקודם עולה על 3%, ובתנאי שחלפו לפחות שישה חודשים מהעדכון האחרון. לחלופין, עדכון מתבצע כאשר חלפה שנה והשינוי המצטבר עולה על 1%.

להלן המחירים המרביים לצרכן לאריזה של 12 ביצים, כולל מע"מ, החל מה-1 בנובמבר 2026:

גודל M: 13.40 ש"ח (תוספת של 27 אגורות, לעומת 13.13 ש"ח)

גודל L: 14.54 ש"ח (תוספת של 30 אגורות, לעומת 14.24 ש"ח)

גודל XL: 15.81 ש"ח (תוספת של 33 אגורות, לעומת 15.48 ש"ח)

גורמי המקצוע במועצה לענף הלול הזהירו בתקופה האחרונה מפני רכישת ביצים ממקורות בלתי מפוקחים, שעלולות להוות סיכון תברואתי למשפחות. המועצה קוראת לציבור לרכוש ביצים אך ורק בחנויות מורשות, תחת פיקוח מוסמך, על מנת להבטיח תוצרת בטוחה ואיכותית.