בבלי
נתפס בנתב"ג

300 שתילים נתפסו אצל רופא שחזר מתאילנד

רופא ממרכז הארץ ניסה להכניס מאות שתילים ללא אישור משרד החקלאות • המשלוח הוחרם, הנוסע נחקר במכס ונפתחו נגדו הליכים משפטיים

(צילום: דוברות משרד החקלאות)

רופא ממרכז הארץ שנחת בנמל התעופה בן גוריון מתאילנד מצא עצמו בהסתבכות משפטית, לאחר שמפקחי משרד החקלאות גילו ברשותו כ-300 שתילים שהוכנסו ללא האישורים הנדרשים.

השתילים הוחרמו בידי מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, והרופא הועבר לחקירה בידי חוקרי המכס. בהמשך נפתחו נגדו הליכים משפטיים.

משרד החקלאות הסביר כי הכנסת צמחים ושתילים ממדינות זרות ללא בדיקות ואישורים מקצועיים עלולה להוביל לחדירת מזיקים ומחלות צמחים לישראל, ובכך לפגוע בחקלאות המקומית ולסכן גידולים חקלאיים.

על פי נהלי משרד החקלאות, יבוא של תוצרת צמחית מחייב עמידה בדרישות מחמירות, ובמקרים רבים גם קבלת רישיון יבוא ואישור לשחרור המשלוח. הדרישות נועדו לאפשר בדיקה מקצועית של הצמחים ולמנוע כניסת נגעים העלולים להתפשט בארץ.

בשלב זה לא נמסרו פרטים על סוג השתילים שנתפסו, מטרת הבאתם או העונש הצפוי לנוסע. כמו כן, לא פורסם אם השתילים נשאו סימנים למזיקים או למחלות.

נתב"גתאילנדמכסמשרד החקלאות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר