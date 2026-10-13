רופא ממרכז הארץ שנחת בנמל התעופה בן גוריון מתאילנד מצא עצמו בהסתבכות משפטית, לאחר שמפקחי משרד החקלאות גילו ברשותו כ-300 שתילים שהוכנסו ללא האישורים הנדרשים.

השתילים הוחרמו בידי מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, והרופא הועבר לחקירה בידי חוקרי המכס. בהמשך נפתחו נגדו הליכים משפטיים.

משרד החקלאות הסביר כי הכנסת צמחים ושתילים ממדינות זרות ללא בדיקות ואישורים מקצועיים עלולה להוביל לחדירת מזיקים ומחלות צמחים לישראל, ובכך לפגוע בחקלאות המקומית ולסכן גידולים חקלאיים.

על פי נהלי משרד החקלאות, יבוא של תוצרת צמחית מחייב עמידה בדרישות מחמירות, ובמקרים רבים גם קבלת רישיון יבוא ואישור לשחרור המשלוח. הדרישות נועדו לאפשר בדיקה מקצועית של הצמחים ולמנוע כניסת נגעים העלולים להתפשט בארץ.

בשלב זה לא נמסרו פרטים על סוג השתילים שנתפסו, מטרת הבאתם או העונש הצפוי לנוסע. כמו כן, לא פורסם אם השתילים נשאו סימנים למזיקים או למחלות.