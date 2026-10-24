ר' יהודה כהן ז"ל ( צילום: הרבנות הראשית לישראל )

אבל כבד מילא את עולם התורה סמוך לכניסת השבת, עם הבשורה המרה על פטירתו של ר' יהודה כהן ז"ל, מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל לשעבר. המנוח ז"ל נפצע באורח אנוש בתחילת השבוע כאשר קיר קרס עליו, ולפני שעה קלה השיב את נשמתו הזכה לבוראו.