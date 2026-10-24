אבל כבד מילא את עולם התורה סמוך לכניסת השבת, עם הבשורה המרה על פטירתו של ר' יהודה כהן ז"ל, מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל לשעבר. המנוח ז"ל נפצע באורח אנוש בתחילת השבוע כאשר קיר קרס עליו, ולפני שעה קלה השיב את נשמתו הזכה לבוראו.
ר' יהודה ז"ל הקדיש שנים רבות מחייו לעשייה ציבורית ולמען שירותי הדת, תחילה כיו"ר מועצה דתית ולאחר מכן כמנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, שם פעל בנאמנות ובתחושת שליחות למען הרבנות, רבניה ועובדיה, ולמען כלל הציבור.
בהודעת אבל שפרסמה הרבנות הראשית לישראל צוין כי המנוח ז"ל היה איש עשייה ומסירות, שראה בעבודתו שליחות של ממש ופעל בכל כוחו לחיזוק מעמדה וביצורה של הרבנות הראשית ולהרמת קרן התורה. הרבנות ביכתה את לכתו בטרם עת והשתתפה בצערם הכבד של בני משפחתו.
השי"ת ינחם את המשפחה היקרה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא יוסיפו לדאבה עוד. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
פרטים על מועד מסע ההלוויה ומקום הקבורה יימסרו בהמשך.
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