ברוך דיין האמת: בצהרי השבת הגיעה הידיעה המכאיבה על הסתלקותו הפתאומית של הרב יהודה חייק זצ"ל, רב קהילה בקצרין שברמת הגולן, בהיותו בן 57 שנים בלבד.

המנוח זצ"ל שימש כרב קהילה בקצרין, והיה סופר סת"ם מומחה ומוסמך. מכריו מעידים על דמות של מרביץ תורה ועובד ה' בלהט, שקירב רחוקים בעז ותעצומות והשיב רבים מעוון. בין היתר חיבר את הספר "רצועה מיהודה".

בצעירותו למד בתיכון 'רוטברג' ברמת השרון. דרכו בעולם התורה הובילה אותו להיכלי הישיבות הקדושות "אור שמח", "סלבודקה" ו"בית שמעיה", שם שקד על תלמודו והתעלה במעלות התורה והיראה.

בעשורים האחרונים נודע הרב זצ"ל כמי שהתמודד למשרות רבניות בכירות בעולם הרבנות בישראל. הוא הציג את מועמדותו העצמאית לתפקידי רב העיר פתח תקווה, רב העיר ירושלים, ואף לתפקיד הראשון לציון והרב הראשי לישראל.

הלווייתו תצא בשעה 12:00 בצהריים מבית העלמין בקצרין, שם ייטמן למנוחת עולמים.

תנצב"ה