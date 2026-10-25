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לאחר שנזדכך בייסורים

נפטר לאחר מחלה: הגאון רבי מרדכי גלאי זצ"ל

ממוותיקי המומחים במלאכת השחיטה והכשרות, אחיו של הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט"א, הלך לעולמו בבית החולים מעייני הישועה

הגאון רבי מרדכי גלאי זצ"ל

אבל כבד בעולם הכשרות והשחיטה: בליל מוצאי שבת קודש נפטר בבית החולים מעייני הישועה ב הגאון רבי מרדכי גלאי זצ"ל, לאחר שנזדכך בייסורים ומחלה ממושכת. המנוח זצ"ל נמנה עם מוותיקי השוחטים והבודקים בארץ ישראל.

הגאון רבי מרדכי זצ"ל הקדיש עשרות שנים למלאכת הקודש של הכשרות והשחיטה, ונחשב לאחד מבכירי המומחים והסמכויות בתחום. במשך שנים ארוכות עמד בראש מערך השחיטה של בד"ץ שארית ישראל, שם הנהיג ביראת שמיים ובדקדוק הלכתי את כלל מערכי השחיטה המהודרת. משפחתו מתגוררת בעיר טבריה.

המנוח זצ"ל הוא אחיו של הגאון הצדיק שיבדלחט"א. במהלך השבת האחרונה שהה הגר"ש גלאי לצד מיטת אחיו בבית החולים, ליווה אותו ברגעיו האחרונים והרעיף תפילות לרפואתו.

בשבת יצא הגר"ש לדרוש בבית הכנסת וקרא לציבור להשפיע ולהצביע בבחירות הקרובות, ולאחר מכן חזר לשהות לצד המנוח.

מסע הלווייה יצא בשעה 11:00 בבוקר מביתו ברחוב אבני נזר 11 בבני ברק, לעבר בית החיים שם נטמן.

תנצב"ה.

בני ברקמעייני הישועההרב שמעון גלאירבי מרדכי גלאי

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