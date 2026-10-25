נהגים בישראל עשויים לעמוד בפני התייקרות חדה במחיר הדלק כבר במוצאי השבת הקרובה. לפי הערכות, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן עלול לזנק לכ-9 שקלים – לעומת 7.77 שקלים כיום – רמת שיא היסטורית. ההתייקרות הצפויה נובעת משילוב של מספר גורמים: סיום הטבת המס שהנהיג שר האוצר בצלאל סמוטריץ', עליית מחירי הנפט העולמיים והתחזקות הדולר מול השקל. כך דווח היום באתר Ynet.

בתחילת חודש אוקטובר הגדיל סמוטריץ' את ההפחתה במס על הדלק מחצי שקל לשקל שלם לליטר, במסגרת צו הפחתת הבלו. הטבה זו, שעלותה הוערכה בכ-300 מיליון שקלים בחודש לקופת המדינה, מגיעה לסיומה בסוף החודש הנוכחי. ביטול ההטבה לבדו יוסיף באופן מיידי שקל אחד למחיר הליטר.

אולם סיום ההטבה הוא רק חלק מהתמונה. על פי הערכות במערכת הכלכלית, המתיחות הביטחונית במצר הורמוז, בעקבות המלחמה בין ארצות הברית לאיראן, דחפה את מחירי הנפט העולמיים לכ-110 דולר לחבית – עלייה של כ-13% בשווקים הבינלאומיים. במקביל, שער הדולר מול השקל עומד על 3.11 שקלים, התחזקות של כ-3% שצפויה להוסיף 10-20 אגורות נוספות למחיר הליטר.

במשרד האוצר מתגלעת מחלוקת בנוגע להארכת ההטבה. הדרג המקצועי מתנגד להמשך הסבסוד, שיעלה כ-300 מיליון שקלים נוספים בחודש נובמבר ויביא את העלות הכוללת לכ-800 מיליון שקלים – כל זאת ללא מקור תקציבי מוגדר. גורמים במשרד ציינו כי סמוטריץ' טרם קיבל החלטה ויכריע סמוך למועד קביעת המחיר, בהתאם למגמות במסחר בנפט ובמט"ח.

ההשלכות של הזינוק במחירים צפויות להיות רחבות. עבור המשפחה הממוצעת מדובר בתוספת של כ-15-20 שקלים בכל תדלוק של מיכל דלק מלא. אך מעבר למכה הישירה לנהגים, כלכלנים מזהירים מגל התייקרויות נוסף במשק.

על פי הערכות במערכת הכלכלית, זינוק במחיר הדלק צפוי להעלות את מדד המחירים לצרכן והאינפלציה בישראל בכחצי אחוז כבר בחודש נובמבר. ההשפעה תתבטא במחירי ההובלה, המוצרים והשירותים בכלל המשק, כאשר עלויות התחבורה מתגלגלות לצרכן הסופי.

"ההוזלה נכונה בעת הזו על מנת לדחוף את הצמיחה במשק הישראלי, לשמור על יציבות מחירים ולמנוע עליות מחירים ואינפלציה בענפים רבים במשק", מסר סמוטריץ' בעת הנחת הסבסוד הקודם. כעת, עם סיום תוקפו של הצו, השאלה היא האם השר יבחר להאריך את ההטבה למרות ההתנגדות המקצועית והעלות התקציבית הכבדה.