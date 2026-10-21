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יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, פרסם הצהרה חריפה בה דחה את הקריאות לפרישה מהמירוץ לכנסת, על רקע לחצים כבדים שמופעלים עליו מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. "לא באנו בשביל ג'וב, כפי שהורגלתם", מסר וינטר. "באנו כדי לשנות ולהוביל דרך".

ההצהרה מגיעה לאחר שסמוטריץ' הציע לוינטר הצעה דרמטית — לפרוש מהמירוץ תמורת תפקיד שר במשרד הביטחון ממכסת מפלגת הציונות הדתית, לצד סמכויות מלאות להקמת מנהלת הגירה מרצון מעזה ומנהלת לגיוס ושילוב חרדים. גם נתניהו פרסם ציוץ חריף בו קרא לוינטר לפרוש, בטענה שהוא "לא עובר את אחוז החסימה בכל הסקרים". וינטר פתח את דבריו בהתייחסות למניעים שהובילו אותו להקים את המפלגה: "נכנסנו למגרש הפוליטי כדי להציע אלטרנטיבה מנהיגותית לציבור ימני עצום שלא מוכן לקבל שיש לו רק שתי אופציות. מפלגות שקוראות לעצמן ימין ומחרימות את הימין, או מפלגות הקואליציה היוצאת שנכנעות פעם אחר פעם לאינטרסים של העסקנות והקומבינות ופוגעים בציבור הרחב". יו"ר עמך ישראל תיאר את המחיר שהוא ומועמדיו שילמו בתקופה האחרונה: "מרגע שאמרנו שמגיע לנו יותר — למשרתים, לצעירים, ללוחמים, לפריפריה, הופנתה נגדנו אש מכוערת ובלתי נתפסת — בעיקר מתוך המחנה שלנו. הטרדות של מועמדים וילדיהם, שליחת חוקרים פרטיים, פולסה דנורא על אם שכולה מהמלחמה, לחצים על רבנים, שקרים פסולים — פשוט לא להאמין".

וינטר התייחס במפורש להצעת סמוטריץ' ולדבריו בעבר: "שמעתי את סמוטריץ' שאמר בעבר, באמירת שקר, שהוא הציע לי את המקום הראשון במפלגתו, מציע לי הערב תפקיד אחר, בממשלה שבכלל עוד לא קמה. חברים — התבלבלתם. לא באנו בשביל ג'וב, כפי שהורגלתם. באנו כדי לשנות. באנו להוביל דרך. באנו לשרת את המשרתים ולא לתת יד להמשך העסקונה וחלוקת התפקידים".

יו"ר המפלגה הבהיר את עמדתו המדינית: "מהיום הראשון אמרתי — אנחנו במחנה הימין. לא שיניתי את עמדותיי ב-34 שנות שירותי בצה"ל ואין לי כוונה לשנות אותן היום — גם אם פגעו בי ברמה האישית אין לי דרך אחרת. אבל גם הייתי מאוד מאוד ברור — לא יהיה פה צ'ק פתוח. אמרתי כן ואמרתי אבל. יתנו — יקבלו, לא יתנו — לא יקבלו".

וינטר פירט את התנאים שלו: "יתנו חוק מעמד משרת שדואג ללוחמים ושמשנה את סדר העדיפויות במדינה — יקבלו. לא יתנו — לא יקבלו. יתנו להוביל להכרעה והגירה מרצון בעזה — יקבלו. לא יתנו לא יקבלו. פשוט מאוד".

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

יו"ר עמך ישראל הדגיש כי מפלגתו היא המפתח למניעת ממשלת שמאל: "אנחנו אנשי אמת. לא ניקח את הקולות שלנו ונקים ממשלה עם יאיר גולן, זה לעולם לא יקרה. כשאנחנו חזקים, אין ממשלה של גולן-עבאס. כשאנחנו חזקים לא תהיה ממשלה של נתניהו שתלוי בגולדקנופף ובעסקנים. כשאנחנו חזקים זה הסיכוי היחיד להקים כאן ממשלת ימין רחבה, ימין משרת, ימין שמכריע את האויבים ולא את האחים שלו".

וינטר קרא לבוחרים שלא להיכנע להפחדות: "אל תאמינו להפחדות. אל תאמינו לפייק ניוז ולשקרים הבוטים. אל תאמינו לפוליטקאים שבזבזו לנו זמן יקר שעלה בדם רב. אנחנו מרגישים בימים האחרונים את הציבור מתעורר. מאות אלפי מתלבטים שיש להם עכשיו למי להצביע ועוד מאות אלפים שחוששים בגלל ההפחדות שהם שומעים".

בסיום דבריו, וינטר פנה למילואימניקים ולחיילים: "אני אומר הערב לאלפי המילואימניקים והחיילים שכותבים לנו מהקלפיות: 'הקול שלנו שלכם — אנחנו בונים עליכם' — ואני אומר לכם כאן בקול ברור: מעולם לא הפקרתי את האנשים שלי ואנחנו נעשה הכל כדי להיות ראויים לאמון הרב שאתם נותנים לנו. בשבילכם נכנסנו לפוליטיקה. אנחנו מרגישים את התמיכה שלכם ונילחם עבורכם עד הסוף — עד הניצחון".

בימים האחרונים התעצמו הלחצים על המפלגות הקטנות בגוש הימין לפרוש מהמירוץ. בני גנץ הודיע על פרישתו מהבחירות, וסמוטריץ' קרא בחריפות למפלגות שאינן עוברות בוודאות את אחוז החסימה להסיק מסקנות. גם נתניהו הצטרף למתקפה הפומבית, כשהוא מזהיר מפני "בזבוז קולות" שעלול להביא לעליית השמאל לשלטון.