ליברמן ואיזנקוט בעבר ( צילום: מרים אלסטר, פלאש 90 )

לפני ימים ספורים פרסם אביגדור ליברמן פוסט חריף נגד גדי איזנקוט. האשמות על ניסיון "לשתות קולות" מתוך הגוש, חששות מ"גנץ 2" ואזהרות מפני חבירה אפשרית לנתניהו – ריחפו באוויר. אמש (שלישי) הכול השתנה.

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן נפגשו ודנו בהיערכות לבחירות הקרובות, שיתקיימו בעוד שישה ימים בלבד – ב-27 באוקטובר. בהודעה משותפת מטעם שתי המפלגות נמסר כי השניים סיכמו להמשיך בשיתוף הפעולה, במטרה אחת ברורה: לנצח ולהחליף את הממשלה. המשימה המרכזית שהגדירו השניים היא הגדלת שיעור ההצבעה. הם הדגישו בפני הבוחרים את החשיבות הקריטית של הצבעה לאחת מארבע מפלגות "גוש המשרתים" – והימנעות מוחלטת מהצבעה למפלגות שאינן צפויות לעבור את אחוז החסימה. למה הפגישה הזו חשובה כל כך? הורים שכולים תובעים את בנט בלשון הרע דוד קליין | 19.10.26 גפני תוקף את בנט מול אלפים בחיפה בבלי | 18.10.26 2 גוש השינוי (או "גוש המשרתים", כפי שהוא מכונה בקמפיין) מורכב מארבע מפלגות מרכזיות שחותמות על הסכמי עודפים ביניהן: ישר! של איזנקוט, ישראל ביתנו של ליברמן, מפלגת ביחד של נפתלי בנט והדמוקרטים של יאיר גולן. הסקרים האחרונים מראים תמונה צמודה ביותר, שבה כל מנדט יכול להכריע בין המשך הממשלה הנוכחית לבין חילופי שלטון. המתח בין ליברמן לאיזנקוט לא היה מקרי. ליברמן חשש שאיזנקוט, שמוביל בסקרים כמפלגה הגדולה בגוש, עלול לפנות לכיוון של ממשלת אחדות עם הליכוד. איזנקוט, מצדו, נלחם על מעמד של "המפלגה הגדולה" שתוכל להוביל את הגוש. הפגישה אמש נועדה לכבות את האש הזו בדיוק ברגע הקריטי ביותר – כשהבוחרים כבר מחליטים. ליברמן הבהיר בריאיון ב'כיכר השבת' כי לא ייתן את ידו להקמת קואליציה הנשענת על חברי הכנסת הערבים. במישור המעשי, הזהיר יו"ר 'ישראל ביתנו' כי ממשלת מיעוט היא מתכון בטוח לזינוק של המפלגות החרדיות וגוש נתניהו בבחירות הבאות. "ממשלת מיעוט זו ממשלה מאוד לא יציבה", אמר. "אחרי ממשלת מעבר כזאת אתה חוזר לבחירות, ואז גולדקנופף, דרעי וביבי יחד יגיעו כבר ל-70 מנדטים".

אביגדור ליברמן בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

בנט, שותפו לשעבר של איזנקוט, חשף בריאיון ב'כיכר השבת' את תוכניותיו לרפורמה בעולם התורה. הוא הצהיר כי יפעל לעצירה מוחלטת של שיבר התקציבים לעולם התורה ולחינוך החרדי שלא ילמד 100% ליבה, ותקף בחריפות את יו"ר ש"ס אריה דרעי.

מנגד, ראש הממשלה בנימין נתניהו יישר קו עם הדרישה החרדית והביע תקווה כי חוק הגיוס יוסדר בקדנציה הבאה עוד לפני הקמת הממשלה. בריאיון ברדיו 'קול ברמה', מסר נתניהו על הדרישה החרדית לחוקק את חוק הגיוס לפני השבעת הממשלה כי "הלוואי שנוכל לעשות את זה". הוא גם יצא בתקיפות נגד אכיפה ומעצרים של תלמידי ישיבות: "זה לא מקובל. צריך לשמר את עולם התורה כי הוא שימר אותנו".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה בקריאה חריפה לעופר וינטר ולמפלגות הימין הקטנות לפרוש מהמירוץ לכנסת. "כששומעים את הברכות של כל מנהגי מפלגות השמאל להחלטת הפרישה של גנץ, מבין שהוא פרש כדי לגלות אחריות לגוש השמאל ולהעלות אותו לשלטון", מסר סמוטריץ'. "השמאל עכשיו מאורגן עם אפס זריקת קולות. למרבה הצער דווקא בימין המצב עכשיו הפוך לחלוטין".

ההודעה המשותפת של איזנקוט וליברמן אינה רק הצהרת כוונות. היא קריאה ישירה לציבור: הצביעו לאחת מארבע המפלגות של הגוש, אל תתפתו לרשימות קטנות שלא יעברו את האחוז, כל קול חשוב – שיעור ההצבעה יכול להכריע.

במערכת בחירות שבה הפערים בין הגושים נמדדים במנדטים בודדים, ואחוזי ההצבעה ההיסטוריים משתנים בין מגזרים, הקריאה הזו אינה טריוויאלית. היא משקפת הבנה עמוקה של שני הפוליטיקאים הוותיקים: הניצחון לא יגיע רק מהצבעה למי "הכי טוב", אלא מהצבעה חכמה ואסטרטגית.

שישה ימים נותרו. הסקרים ימשיכו להתפרסם, והמתחים בתוך הגוש עלולים להתפרץ שוב. אבל אמש, לפחות ללילה אחד, איזנקוט וליברמן בחרו באחדות על פני קרע.