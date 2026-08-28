( צילום: כבאות והצלה לישראל )

אירוע קשה התרחש הצהריים (שישי) בפארק דרום (פארק מנחם בגין) בתל אביב, כאשר ילד בן שש נעלם במי אגם ברחוב בירנית. הילד נכנס למים יחד עם חבר לו, אך בעוד שהחבר הצליח לעלות מהמים בשלום, הילד השני נותר בתוך האגם ולא עלה ממנו.

השב"כ נכנס רשמית לחקירת היעלמות היימנוט קסאו משה כץ | 25.08.26