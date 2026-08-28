אירוע קשה התרחש הצהריים (שישי) בפארק דרום (פארק מנחם בגין) בתל אביב, כאשר ילד בן שש נעלם במי אגם ברחוב בירנית. הילד נכנס למים יחד עם חבר לו, אך בעוד שהחבר הצליח לעלות מהמים בשלום, הילד השני נותר בתוך האגם ולא עלה ממנו.
כוחות כבאות והצלה מחוז דן יצאו לחיפושים נרחבים במקום בניסיון לאתר את הילד. לפי הפרטים שנמסרו, החיפושים החלו מיד לאחר שהתקבלה ההתראה על היעלמותו של הילד במים.
למקום האירוע הוזנקו כוחות חילוץ מיוחדים, ובהם יחידת להבה - היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה לישראל. כמו כן פעלו במקום לוחמי אש ויחידת יל"מ (יחידה לחילוצים מיוחדים), שסרקו את האגם ברציפות.
לאחר חיפושים ממושכים, אזרחית ששטה באגם על קיאק הבחינה בילד ואיתרה אותו. הילד הוצא מהמים ונמסר לידי צוותי ההצלה. כוחות מד"א פינו אותו למרכז רפואי כשהוא עובר פעולות החייאה, ומצבו הוגדר כקשה.
0 תגובות