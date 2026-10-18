בעוד חובבי שחמט ברחבי העולם מתכוננים לאליפות העולם לחובבים של פיד"ה (FIDE), שני שחקנים ישראלים גילו שהם נעלמו מרשימת המשתתפים הרשמית. האליפות אמורה להיפתח ב-4 בנובמבר ולהסתיים ב-13 בו, בעיר קלאנג שבמחוז סלנגור במלזיה.

מדובר באירוע יוקרתי שמארגנת התאחדות השחמט העולמית, ובהודעה הרשמית של פיד"ה נכתב במפורש שכל הפדרציות החברות וכל השחקנים הזכאים מוזמנים להשתתף. אולם בפועל, ישראלים אינם יכולים להיכנס למלזיה — מדיניות ארוכת שנים של המדינה, שחוזרת ומוצהרת גם על ידי ראש הממשלה אנוואר איברהים.

ליאור אייזנברג, מנהל מועדון "שחמט לכל" בסביון ופעיל נגד חרמות על ישראל בספורט ובתרבות, היה אחד מהשניים שנרשמו. הוא ניסה גם עם דרכון זר — ללא הועיל. שמו הושמט לחלוטין מהרשימה הסופית.

"רשויות מלזיה פשוט לא מוכנות לאפשר לישראלים לייצג את ישראל באליפות עולם. מבחינתן, ישראל לא קיימת", מסר אייזנברג. "אחרי 78 שנות מדינה, ובעיקר אחרי 7 באוקטובר, אנחנו לא יכולים לתת למצב כזה לעמוד".

כשאייזנברג פנה למארגנים בשאלה, קיבל תשובה ישירה: ישראלים לא יוכלו לשחק בגלל מדיניות ההגירה. לאחר מכן ההודעה נמחקה והוחלפה בהבטחה "שיחזרו אליו". האיגוד הישראלי לשחמט דיווח שפיד"ה הבטיחה "לעשות מאמץ מקסימלי" לעזור בקבלת ויזות, אך בפועל — השמות נעלמו.

התקדים של 2019 והכללים של פיד"ה

הסיפור אינו חדש לגמרי. ב-2019 מלזיה איבדה את הזכות לארח את אליפות העולם בשחייה פראלימפית בדיוק מאותה סיבה: סירוב להבטיח כניסה לספורטאים ישראלים. הוועד הפראלימפי הבינלאומי העביר את האירוע ללונדון.

אייזנברג, הפועל מטעם מרכז אליצור, מזכיר את המקרה וקורא לפעולה דומה — הפעם מול בית הדין לערעורים בספורט (CAS) או ישירות מול פיד"ה: לבטל את האירוע או להעבירו למדינה אחרת. "תחרות שמדירה ישראלים אינה רשאית לשאת את התואר 'אליפות עולם'", הוא מדגיש.

גם בפיד"ה עצמה קיימת התחייבות מ-2019: לא לקיים אירועים במדינות שמסרבות להנפיק ויזות או לאפשר כניסה לשחקנים זכאים על בסיס לאום או אזרחות. ההחלטה לארח את אליפות החובבים במלזיה מעמידה את הארגון במבחן — במיוחד תחת הנשיאות החדשה יחסית של טימור טורלוב.

מעבר ללוח השחמט, הפרשה חושפת שוב את המתח בין עקרונות הספורט הבינלאומי — שוויון, פתיחות, "העולם כולו מוזמן" — לבין מציאות פוליטית שבה מדינות מסוימות משתמשות באירועי ספורט ככלי לדה-לגיטימציה.

מלזיה אינה מכירה בישראל, אוסרת על כניסת אזרחיה מאז שנות ה-70, ואף איימה לגרש בעלי דרכון כפול שנמצאים בשטחה. אייזנברג מזהיר מפני שאננות: "הבעיה הגדולה בחרמות ובניסיונות לדה-לגיטימציה דרך הספורט היא השאננות שלנו. לא משנה אם האליפות מתקיימת אלפי קילומטרים משם ואף ישראלי לא צפוי להגיע, או קרוב לבית — אותם כללים צריכים לחול".

בינתיים, הרשימה הרשמית כבר פורסמה ללא הישראלים, והאליפות מתקרבת. השאלה הגדולה היא האם פיד"ה תעמוד מאחורי העקרונות שלה, או תאפשר לאליפות עולם להתקיים במקום שבו חלק מהעולם פשוט "לא קיים".