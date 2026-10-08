מסמך חדש שפרסם שירות המחקר של הקונגרס האמריקני מציג תמונה מפורטת יותר של הנזק שנגרם לכוחות האמריקניים במהלך מבצע "אפיק פיורי" נגד איראן. על פי הדוח, שפורסם בחודש אוקטובר האחרון, 81 כלי טיס אמריקניים — מטוסים, מסוקים וכלי טיס בלתי מאוישים — אבדו או ניזוקו מאז תחילת הפעילות הצבאית נגד איראן בסוף חודש פברואר.

הנתון עורר תגובות מיידיות באיראן. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י מיהר לפרסם ברשת החברתית איקס צילום של המסמך, וציין כי בחודש מאי דיווח שירות המחקר של הקונגרס על 42 כלי טיס אמריקניים שאבדו או נפגעו, ואילו כעת המספר כמעט הוכפל ועומד על 81. עראקצ'י טען כי המספר האמיתי גבוה אף יותר, והשתמש בדוח האמריקני ככלי לתקוף את וושינגטון ואת האופן שבו היא מציגה את היקף הנזק במהלך המלחמה. אולם המסמך עצמו מציג תמונה מורכבת יותר מהטענה האיראנית. שירות המחקר של הקונגרס אינו קובע כי 81 כלי טיס הושמדו לחלוטין. הרשימה כוללת כלי טיס שהושמדו, אבדו או ניזוקו, כאשר מחברי הדוח מדגישים כי המספר עשוי להשתנות ככל שיתגלה מידע נוסף. בין היתר מצוין בדוח כי חלק מכלי הטיס שנפגעו עשויים לחזור לשירות פעיל לאחר ביצוע תיקונים.

כלי טיס אמריקני שניזוק בעקבות תקיפה איראנית על בסיס חיל האוויר פרינס סולטן בערב הסעודית ( צילום: רשתות חברתיות )

ברשימה המפורטת מופיעים 12 מטוסי קרב מסוג אף־15 אי, מטוס אף־35 איי אחד, שני מטוסי תקיפה מסוג איי־10, שבעה מטוסי תדלוק מסוג קיי־סי־135, מטוס התרעה ובקרה מסוג אי־3, שני מטוסי אם־סי־130 ג'יי ומספר מסוקים. החלק הגדול ביותר ברשימה הוא דווקא כלי הטיס הבלתי מאוישים — 45 כטב"מי אם־קיו־9 ריפר.

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הזינוק במספרים בולט במיוחד לאור העובדה שבדוח הקודם של שירות המחקר של הקונגרס, שפורסם בחודש מאי, נמנו 42 כלי טיס אמריקניים שאבדו או ניזוקו. כבר אז צוין כי מדובר ברשימה המבוססת על דיווחים גלויים, הודעות רשמיות של משרד ההגנה האמריקני ופיקוד המרכז, וכי היא עשויה להתעדכן בהמשך.

הדוח החדש כולל גם הערכות לגבי העלויות הכספיות: עלות החלפת הציוד שנפגע במלחמה עשויה להגיע לטווח של 1.9 עד 3.3 מיליארד דולר, בהתאם לאופן שבו יבחר משרד ההגנה האמריקני להחליף ולשקם את הציוד. יש לציין כי מדובר בעלויות ציוד בלבד, ואינן משקפות את מלוא העלות של המבצע הצבאי.

שירות המחקר של הקונגרס הוא גוף מחקר לא מפלגתי המספק ניתוחים מקצועיים לחברי הקונגרס ולוועדותיו. במקרה זה הוא הסתמך על מידע גלוי, דיווחים תקשורתיים, הודעות רשמיות של משרד ההגנה ופיקוד המרכז וממצאי גורמי ביקורת במערכת הביטחון האמריקנית. לפיכך, המסמך אינו מהווה חשבון סופי וסגור של כלל הנזקים, אלא רשימה מתעדכנת בהתאם למידע שנחשף לציבור.

עבור איראן, המספרים מספקים תחמושת תעמולתית משמעותית. עראקצ'י הציג את הזינוק מ־42 ל־81 כהוכחה לכך שהנזק שנגרם לאמריקנים גדול בהרבה מכפי שהוצג עד כה לציבור. אולם המסמך האמריקני עצמו נזהר יותר בניסוחו ומבהיר כי מדובר בכלי טיס שאבדו או ניזוקו, ולא ב־81 מטוסים שהושמדו לחלוטין.