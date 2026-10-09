הפנטגון הודיע על צעד חסר תקדים: הוצאתו להורג של נידאל מאליק חסן, שביצע את הטבח בבסיס פורט הוד בשנת 2009, תשודר בשידור חי. חסן, שרצח 13 בני אדם ופצע 32 נוספים, יוצא להורג באמצעות כיתת יורים בהחלטה שאישר הנשיא דונלד טראמפ.

זוהי הוצאה להורג ראשונה שמבוצעת על ידי הצבא האמריקני עצמו מאז שנת 1961. שר ההגנה פיט הגסת' המליץ על השימוש בכיתת יורים, בחזרה למה שהוא מכנה "גישה של ניצחון" כפי שהייתה נהוגה בתקופת מלחמת העולם השנייה.

דובר הפנטגון שון פארנל הודיע כי מזכיר הצבא יקבע את מועד ומקום ההוצאה להורג המדויקים. על פי החוק הצבאי בארצות הברית, שימוש בכיתת יורים מחייב אישור נשיאותי מיוחד, שניתן בעקבות המלצתו הישירה של שר ההגנה.

הגסת', שנשאל על התנהלותו של הנידון למוות ועל בקשותיו האחרונות, הגיב בביטול ואמר כי אינו מייחס לכך חשיבות. הוא הדגיש כי פגיעה באומה מחייבת תגובה נחרצת ועמידה איתנה. הבית הלבן נמנע מלהגיב ישירות לסוגיית השידור החי והפנה את כלי התקשורת לקבלת תשובות מהפנטגון.

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הטבח בפורט הוד

ב-5 בנובמבר 2009 ביצע חסן את אחד האירועים הקשים ביותר בתולדות צבא ארצות הברית. חסן, שהיה אז פסיכיאטר צבאי בדרגת רב סרן, נכנס למרכז שבו חיילים עברו הכנות רפואיות ואדמיניסטרטיביות לקראת יציאה לאפגניסטן.

הוא שלף אקדח חצי אוטומטי שעליו הותקנה כוונת לייזר ופתח באש לעבר החיילים. 13 בני אדם נהרגו בטבח, בהם 12 חיילים ועובד אזרחי, ו-32 נוספים נפצעו. בין ההרוגים הייתה גם חיילת בהיריון.

חסן עצמו נפצע מירי שוטר במהלך ההשתלטות עליו ונשאר משותק חלקית ומרותק לכיסא גלגלים. במהלך משפטו בשנת 2013 הוא לא ניסה להכחיש שהוא זה שביצע את הירי, אלא הציג את מעשיו כחלק ממלחמה שלטענתו ארצות הברית מנהלת נגד מוסלמים.

חסן, מוסלמי יליד ארה"ב להורים שהיגרו מאזור רמאללה, פעל בהשראת ארגון הטרור אל-קאעידה. החקירה חשפה כי טרם הפיגוע עמד בקשר עם אנוואר אל-עוולאקי, איש דת רדיקלי ומבכירי אל-קאעידה שחוסל מאוחר יותר בתימן. חסן טען כי החליט "לעבור צד" בשל התנגדותו לפעילות הצבאית האמריקנית במדינות איסלאמיות.

בשנת 2013 נידון חסן למוות על ידי חבר מושבעים צבאי. במשפט הוא בחר לייצג את עצמו, סירב להביא עדים להגנתו ולא הכחיש את המעשים. עורכי הדין שמונו לסייע לו העריכו כי הוא שאף מלכתחילה לסיים את חייו כמרטיר באמצעות גזר דין מוות.