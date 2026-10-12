חוקרים פדרליים פשטו היום (שני) בשעות הבוקר המוקדמות על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהאן עומאר בוושינגטון, במסגרת חקירה פלילית בחשד להונאה הקשורה במסמכי ההגירה שלה. כך דיווחה רשת פוקס ניוז האמריקאית.

המבצע החל בסביבות השעה 6:00 בבוקר, בהובלת חוקרי רשות החקירות לביטחון המולדת ומשרד ביטחון המולדת האמריקאני. משרד המשפטים אישר כי בוצע חיפוש מכוח צו שיפוטי שהוצא במסגרת חקירה פדרלית מתמשכת, והבהיר מאוחר יותר כי מדובר בחקירה פלילית.

שני מקורות המקורבים לחקירה מסרו לרשת כי הבדיקה נוגעת למסמכי ההגירה של עומאר, שנולדה בסומליה. לדבריהם, המסמכים מולאו בידי אביה המנוח כשהייתה ילדה. בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על החשדות המדויקים או על הממצאים שהעלו החוקרים במהלך החיפוש.

הפשיטה מגיעה לאחר שבאמצע חודש ספטמבר האחרון אמר טום הומן, הממונה על מדיניות הגבולות בממשל האמריקאי, כי עומאר נמצאת תחת חקירה פלילית. לפי הדיווח, משרד המשפטים מעורב אף הוא בפרשה.