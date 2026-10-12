ישראלית בעלת אזרחות כפולה נשלחה למאסר בפועל ברוסיה בעקבות תרומה של עשרות שקלים בלבד לארגון אופוזיציה שפעל כחוק בעת התרומה. סופיה רוזנפלד, מדענית בת 50 המתגוררת במוסקבה, נידונה בבית המשפט המחוזי גאגרינסקי לשלוש שנות מאסר וחצי בגין "מימון ארגון קיצוני".

אביה, בוריס רוזנפלד, שוחח עם כלי תקשורת בישראל וגולל את השתלשלות האירועים שהובילה למעצרה של בתו ולתנאי החזקתה מאחורי סורג ובריח.

רוזנפלד עלתה לישראל עם משפחתה בשנת 1990 כשהייתה בת 14, אך חזרה כעבור שנה וחצי לרוסיה כדי להשלים את לימודיה. שם בנתה קריירה אקדמית כחוקרת בכירה באקדמיה הרוסית למדעים. למרות חייה במוסקבה, היא שמרה על אזרחותה הישראלית והקפידה לבקר בארץ מדי שנה. אביה סיפר כי "היא ביקרה בארץ כל שנה, ייצגה את ישראל בתחרויות בין-לאומיות בגיל צעיר והמשפחה שלה כולה פה".

שורשי הפרשה בקיץ 2021, כאשר סופיה הגדירה הוראת קבע בסכום סמלי של כ-80 שקלים (כ-12 עד 14 דולרים) לטובת הקרן נגד השחיתות של מנהיג האופוזיציה הרוסי אלכסיי נבלני. בעת מתן התרומה, הארגון פעל כחוק לחלוטין. אולם בזמן ששהתה במשלחת מחקר באזור הארקטי, הכריז השלטון הרוסי על הארגון כ"קיצוני" והוציא אותו מחוץ לחוק. מנותקת מקשר באותה עת, היא לא ידעה על השינוי המשפטי, ומיד כששבה למוסקבה בתחילת ספטמבר ביטלה את הוראת הקבע. אולם שני תשלומים כבר הספיקו לעבור.

במשך ארבע שנים שרר שקט, וסופיה המשיכה בשגרת חייה. התפנית התרחשה בסוף נובמבר 2025, יומיים בלבד לאחר ששבה מביקור משפחתי בישראל, כאשר כוחות הביטחון הרוסיים פשטו על ביתה והגישו נגדה כתב אישום. למרות ההליכים היא נותרה חופשית תחת איסור יציאה ממוסקבה, והעריכה כי התיק יסתכם בעונש קל. אביה סיפר: "אנחנו מאוד מודאגים. היא חשבה שזה ייגמר בקנס או בעבודות שירות – לא ציפינו לעונש מאסר של כמה שנים בגלל תרומה של סכום שמסתכם בפחות מ-80 שקלים".

ההפתעה הקשה הגיעה ביום רביעי, 7 באוקטובר, כאשר בית המשפט גזר עליה עונש מאסר בפועל, והיא נלקחה ישירות מאולם הדיונים אל בית הכלא. אביה התייחס לתזמון ואמר כי "גזר הדין ניתן ב-7 באוקטובר, וזה גזר דין סמלי. התהליך הזה הוא בדיוק קפקא". הוא הביע תסכול מחוסר היכולת ליצור עמה קשר: "אין אפשרות לשוחח איתה. התכתבות אפשרית רק במכתבים דרך שירות בתי הסוהר הרוסי. כתבתי מכתב קצר, אבל בגלל הצנזורה אי אפשר להעביר בו שום מסר משמעותי". הוא הוסיף: "אנחנו בלחץ מטורף, אין אפילו ביקורים של משפחה כי עוד לא היה ערעור. התקווה האחרונה שלנו תלויה בערעור, יש בנו תקווה – אבל היא חלשה מאוד".

בני המשפחה אינם ממהרים לקבוע כי המניע הוא אנטישמי, אך בוריס רוזנפלד ציין כי לא ניתן לשלול היבטים פוליטיים או ניסיונות של רוסיה לייצר קלפי מיקוח: "אני לא יודע אם יש בגזר הדין הזה אנטישמיות ואנטי-ישראליות. ייתכן שרוסיה מבקשת לעצור ישראלים כדי לנהל משא ומתן על עסקה. זה בלאק בוקס שם". ממשרד החוץ נמסר כי המשרד "נמצא בקשר עם בני המשפחה ופועל מול הרשויות ברוסיה לטובת הענקת שירות קונסולרי".

מקרה זה משתלב במגמה נרחבת של רדיפה פוליטית ברוסיה. לפי נתוני גופי המעקב Mediazona ו-The Insider, נשפטו בשנים האחרונות כ-220 בני אדם בעוון תרומות לקרן של נבלני, וניתנו כ-24 עונשי מאסר בפועל. תיקה של סופיה רוזנפלד הוא המקרה השלישי בלבד שבו אישה נשלחת למאסר בפועל ברוסיה על תרומה לארגונו של נבלני, והמקרה השני בלבד שבו אזרח ישראלי נידון למאסר בפועל ברוסיה בתיק פוליטי שלא בהיעדרו.