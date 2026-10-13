משטרת לייקווד הגישה כתב אישום פלילי חמור נגד אריקון פרינג, תושב יוסטון שבטקסס בן 35, בעקבות מעורבותו בפריצה רחבת היקף שהתרחשה בחודש יוני האחרון לבית עסק בריכוז החרדי. כך על פי דיווח באתר החדשות המקומי "לייקווד אלרטס".

האירוע התרחש לפנות בוקר ב־14 ביוני, כאשר מוקד המשטרה קיבל התרעה על הפעלת אזעקת פריצה בבית עסק בעיר. שוטרים שהגיעו למקום גילו כי רשתות ודלתות הזכוכית בכניסה לבית העסק נופצו לחלוטין.

מהחקירה הראשונית עלה כי מספר חשודים פרצו בכוח אל תוך המבנה בשעות המוקדמות של הבוקר, השחיתו את ויטרינות התצוגה, ונמלטו כשהם נוטלים עמם שלל יקר ערך. בעל העסק דיווח לרשויות על גניבת ציוד מקצועי בשווי כולל של כ־250,000 דולר.

במסגרת החקירה המודיעינית שהתפתחה בעקבות האירוע, הצליחו הבלשים להתחקות אחר עקבותיו של פרינג ולזהותו כאחד מהמעורבים המרכזיים בביצוע הפריצה. בשלב זה טרם הותרו לפרסום שמו של העסק הנפגע, תיעודים חזותיים מהזירה, או פרטים מזהים על יתר חברי חוליית הפורצים.

הנאשם עומד כעת בפני שורה של אישומים פליליים חמורים: פריצה מדרגה שנייה, גניבה מדרגה שנייה, גרימת נזק פלילי מדרגה שנייה, והחזקת נשק מדרגה שלישית לצרכים בלתי חוקיים.

המשטרה שיבחה את שיתוף הפעולה הבין־ארגוני שהוביל לפריצת הדרך בתיק. בין הגורמים שקיבלו תודה מיוחדת צוינו יחידת ניתוח התקשורת של משטרת ניו ג'רזי ומתנדבי ארגון "שומרים" החרדי המקומי, שהעניקו סיוע קריטי במאמצי החקירה, התצפיות והמעקב בשטח.

מפקד משטרת לייקווד שיבח פומבית את חוקרי ובלשי המשטרה ואת ארגוני החסד והשמירה על נחישותם ומקצועיותם לאורך חודשי החקירה. במקביל, המשטרה ממשיכה במאמצים לאתר מעורבים נוספים וקוראת לציבור הרחב לשתף פעולה ולהעביר מידע העשוי לסייע בקידום החקירה.