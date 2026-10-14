טראמפ מאיים על איראן: נכה בה קשות, חכו ותראו

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיגר אזהרה חריפה במיוחד לרפובליקה האסלאמית של איראן. במהלך עצרת בחירות שקיים באלסקה, הבהיר הנשיא כי ארה"ב תפעל בתקיפות נגד איראן בעקבות המתיחות המתמשכת.

"חכו ותראו מה נעשה לאיראן. אנחנו נכה בה קשות. חכו ותראו", הצהיר טראמפ בפני הקהל. הנשיא הוסיף והסביר: "הם מחכים. חכו ותראו מה נעשה לאיראן, כי פחות או יותר נמאס לנו".

בהמשך דבריו, הדגיש טראמפ כי היעד המרכזי של הממשל האמריקני הוא מניעת התחמשות גרעינית איראנית. "אבל זה לא משנה. הדבר החשוב הוא שלא יהיה להם נשק גרעיני, ולא יהיה להם. הוא קבור מתחת לאלפי טונות של סלעים", אמר הנשיא, תוך התייחסות למתקני הגרעין האיראניים.

אתמול דיווחו בחדשות 12 כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בשבוע שעבר על האפשרות לחדש את המבצע נגד איראן. על פי הדיווח, בכירים אמריקניים מסרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות. אחת הסיבות שנתניהו הציג לצורך בפתיחת המבצע הייתה צעדים מדאיגים חדשים שאיראן נוקטת בתחום הגרעין.

בשיחה נוספת עם עיתונאים, נשאל טראמפ אודות הבחירות בישראל ומדוע לא תמך עד כה באף מועמד. למרות יחסיו הקרובים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, טראמפ נמנע מלספק תמיכה מפורשת. "אנחנו אפילו לא חשבנו על זה", ענה לעיתונאי, והוסיף מיד: "אולי אני אעשה עם זה משהו".

טראמפ סיכם את עמדתו כלפי איראן בהצהרה ברורה: "איראן היא מדינה כושלת. אין להם כלכלה. יש להם אינפלציה של 300%. אין להם כסף. הם לא משלמים לחיילים שלהם. הם לא משלמים לאף אחד. נקבל החלטה על איראן ממש בקרוב".