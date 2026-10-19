צרפת: עוצר לילי מקומי יוטל במספר אזורים

ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו הודיע אמש (ראשון) על מהלך חריג בעקבות הפרעות קשות שפקדו את המדינה, והסמיך ראשי ערים ומחוזות להטיל עוצר לילי מקומי באזורים מועדים.

המהלך מגביל את חופש התנועעות של אזרחי צרפת במרכזי הערים הגדולות בשעות הלילה, והערכה היא כי הוא יחול בעיקר על אזורי מסחר שנפגעו מביזה והרס בימים האחרונים.

בשלב זה נמנע נשיא צרפת מהכרזה על עוצר ברמה ארצית או על מצב חירום לאומי, שהיה מאפשר הגבלות נרחבות ומעצרים מנהליים. עם זאת, לקורנו הבהיר כי גם הכרזה על מצב חירום לאומי נשקלת כאופציה.

ראש הממשלה הכריז על "מבצע משפטי מסיבי שמתחיל היום", וציין כי "אנו זקוקים לתגובה פלילית חזקה לאלימות הזו". לדבריו, שיעור העמדה לדין של המעורבים עומד על 80 אחוז בעקבות מאות המעצרים שבוצעו.

לקורנו ציין כי מבין המעורבים, "שני שלישים" הם מבוגרים, "כמעט כולם גברים, שלעתים קרובות מוכרים למשטרה".

עיר אחת בצרפת כבר הכריזה באופן רשמי על עוצר: דנאן, בצפון המדינה, שם ייאסר על קטינים ומבוגרים כאחד להימצא ברחובות "משעה 21:00 עד 6:00 בבוקר" עד יום ראשון, 25 באוקטובר.

בתוך כך, גוברים הדיווחים בצרפת על כוונה של אזרחים להתחמש, בעיקר בעלי עסקים שעסקיהם נבזזו או שחוששים להיות הבאים בתור. "אם המשטרה לא מסוגלת להגן עלינו, נעשה זאת בעצמנו", אמרו אותם בעלי עסקים שאיבדו את כל מה שהיה להם תוך שעות ספורות.