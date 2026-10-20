צפון קוריאה פרסמה תמונות של קים ג'ונג און בסיור עבודה

סוכנות הידיעות הממלכתית של צפון קוריאה פרסמה אתמול (שלישי) תיעוד חדש של השליט קים ג'ונג און, בניסיון להפריך את גל השמועות שהציף את כלי התקשורת בעולם ביממה האחרונה. השמועות טענו כי השליט בן ה-42 לקה בדימום מוחי חמור ונפטר בבית חולים בבייג'ינג.

התמונות החדשות, שלטענת הסוכנות הממלכתית צולמו ביום שישי שעבר, מציגות את קים כשהוא עורך סיור עבודה באולם תצוגה לביגוד ולהנעלה בבירה פיונגיאנג. לצידו תועדה בתו בת ה-13, קים ג'ו אה, כשהיא מלווה אותו מקרוב. בתמונות נראה השליט בוחן נעל ורודה, מתבונן בגלילי בד וסוקר מעיל נשים המוצג על בובת ראווה.

פרסום התיעוד נועד לבלום את הדיווחים שהפיץ שיא וואנג'ון, מתנגד משטר סיני מוכר המתגורר בארצות הברית ועומד בראש תנועה פוליטית שהוצאה מחוץ לחוק בסין. וואנג'ון טען כי קים איבד את הכרתו, הובהל בחשאי לטיפול בסין ושם נקבע מותו, תוך שהוא מוסיף כי גופתו הוחזרה בסתר למדינה.

גורמי מודיעין בדרום קוריאה מיהרו להבהיר כי לא קיימת כל אינדיקציה או מידע המאמת את הדיווחים האמורים. ההופעה המחודשת של קים לא לוותה בהודעה רשמית המתייחסת ישירות לשמועות על מצבו הרפואי, אך היא סתרה את הטענות שלפיהן לא נראה בציבור במשך ימים ארוכים.

ב-BBC ציינו כי ישנן סיבות מרכזיות נוספות להטיל ספק רב בטענות על קריסה בריאותית של קים ג'ונג און. לפי הניתוח של הרשת הבריטית, אירוע רפואי דרמטי בסדר גודל כזה היה מותיר חותם מיידי מחוץ לגבולות המדינה המבודדת: סין, למשל, הייתה עשויה להדק באופן חריג את האבטחה לאורך הגבול כדי להיערך לאי-יציבות או לגלי פליטים, ובמקביל הייתה נרשמת תנועה יוצאת דופן סביב נציגויותיה הדיפלומטיות של פיונגיאנג בעולם.

בנוסף, גם עריקים צפון-קוריאנים המתגוררים בדרום קוריאה, הנשענים בשגרה על רשתות קשר לא-רשמיות המובילות מידע מתוך המדינה דרך הגבול הסיני, דיווחו כי לא התקבל אצלם כל אות או אינדיקציה התומכת בדיווחים – מה שלא מנע מהשמועות להמשיך להתפשט במהירות ברשתות החברתיות.

זו אינה הפעם הראשונה שבה היעדרותו של מנהיג צפון קוריאה מעוררת חרושת שמועות. בשנת 2020 הוא נעלם מהעין הציבורית למשך מספר שבועות, ובעולם נפוצו דיווחים על מחלה קשה. גם אז פעל המשטר בשיטה דומה ושידר תיעוד מקומי מתוזמן כדי לשים קץ לספקולציות הבינלאומיות.

בספטמבר 2014, סוכנות הידיעות הממלכתית דיווחה כי קים סובל מ"אי נוחות", ובעקבות כך נעלם מהעין הציבורית למשך 40 יום. באותה תקופה נפוצו שמועות על "הפיכה צבאית" או "מוות מוחי", אך בסופו של דבר הופיע קים בפומבי ושלל את הדיווחים.

האופי המסתורי והמבודד של צפון קוריאה, יחד עם חוסר הוודאות סביב בריאותו של המנהיג, ממשיכים להזין גלי שמועות מעת לעת. המשטר בפיונגיאנג מתורגל בהתמודדות עם דיווחים מסוג זה, ובדרך כלל משיב בפרסום תיעוד מתוזמן המציג את השליט בפעילות שגרתית.