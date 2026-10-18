אושי רוזנבאום בסינגל חדש: 'יא ס'גוט'

הזמר והיוצר אושי רוזנבאום משיק את הסינגל החדש שלו – 'יא ס'גוט'. השיר, שיצא לאור היום (ראשון), מביא מסר מרומם על האמונה שהקב"ה עושה הכול, ועל היכולת למצוא את הטוב גם בזמנים הקשים ביותר.

הסינגל מתמקד במסר מרכזי: העולם מתקרב ליום שבו כולם ידעו שיש אלוקים בעולם. אנחנו כעם הנבחר מאמינים ויודעים שהשם עושה הכול. גם כשיש זמנים קשים בחיים, אנחנו מחפשים ומצליחים למצוא את הטוב. מתוך האמונה הזו, אנחנו עוצרים הכל וצועקים להשם: "הייליגע באשעפער איך שריי אויס הויך, הייליגע באשעפער איך זאג דיר שכוח, יא ס'גוט יעדע מינוט!" – בורא עולם הקדוש אני צועק, כן, הכל טוב בכל דקה, אבא תודה.

המילים של השיר מעבירות מסר פשוט אך עמוק: בסוף היום, כל מה שיש לנו מגיע מהשם. הוא נותן לנו המון שפע בכל שנייה ושנייה. גם כשקשה, צריך פשוט לעצור לרגע, להסתכל על הדברים הטובים בחיים – ולהגיד לו תודה.

מאחורי הפרויקט עומד תהליך יצירה מקצועי. את הלחן והעיבוד המוזיקלי ביצע אושי רוזנבאום עצמו, בעוד שהמילים נכתבו על ידי שימי יעקובוביץ וידי הרצוג. את המיקס והמאסטרינג ביצע אושי גליק, והקליפ האנימציה הופק על ידי תולי בלומנפלד.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם סינגל דיפ-האוס של גבריאל סבג בשיתוף ניסו סלוב, השיר של דניאל יטיב 'לגעת בשמיים', והסינגל החדש של שמעון לוי 'בוכה איתך'.

רוזנבאום, שכבר הוכיח את עצמו כיוצר מוכשר בעולם המוזיקה החסידית, ממשיך להביא שירים מלאי שמחה ואמונה. הסינגל החדש 'יא ס'גוט' מזמין את המאזינים להתחבר פנימה, להודות על הטוב ולהמשיך להאמין שהכל מהשם.