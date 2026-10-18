הזמר והיוצר אהרן גרסטל משיק את סינגל הבכורה שלו - 'ערב שבת עם דמדומי חמה', לאחר שנה שלמה של עבודה יצירתית. השיר משלב את החמימות והרגש של בעל תפילה מלא נשמה עם הווירטואוזיות של טנור דרמטי בעל הכשרה מקצועית.

היצירה מעניקה ביטוי מוזיקלי למסתורין של 'רזא דשבת'. מילות השיר פורשות את החוט המקשר בין שקיעת החמה, הרגשות שהיא מעוררת והשינוי הפנימי המתחולל עם קבלת השבת. מדובר במוזיקה של שמחה וגעגוע, הנותנת קול לכמיהה עתיקת יומין הטבועה בשירת ישראל מאז ומעולם: לגאולה, לחיבור ולהתקרבות לבורא עולם.

את הלחן יצר גרסטל עצמו, בעוד שההפקה המוזיקלית הופקדה בידי איצי לינדנר. את המיקס ביצע ליפא בראונר. השילוב בין הכוח הקולי המיוחד של גרסטל לבין ההפקה המקצועית יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית המתאימה במיוחד לאווירת השבת.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם מחרוזת הודאה חדשה של יענקי הוכהייזר, האלבום המשותף של יוני גנוט ובנו לביא 'ניגוניך אבי', והסינגל 'שבת שלום' של נער הפלא שי וינר. גרסטל מצטרף לרשימה הארוכה של זמרים ויוצרים המשיקים יצירות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, כאשר הבחירה להשיק את סינגל הבכורה לאחר שנה שלמה של עבודה מעידה על תהליך יצירתי מעמיק ומוקפד.