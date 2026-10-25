הזמר שלומי דסקל משיק סינגל חדש – 'כ׳קום שוין', שיצא לאור היום (ראשון) לרגל שמחת נישואי בנו. השיר מביא מסר של כמיהה לגאולה, ציפייה לישועה ושמחה מתפרצת.

את הלחן הקצבי והמלא אנרגיה יצרו יענקי דסקל, בנו של שלומי, יחד עם איצי וולדנר. השילוב בין שני המלחינים הצעירים הניב יצירה מוזיקלית ייחודית המעניקה חיים חדשים למילים המסורתיות המלוות את עם ישראל מדורי דורות. את ההפקה המוזיקלית ביצע אברומי לונגר, וההקלטות הקוליות הופקדו בידי דני גרוס. הסינגל מתמקד במסר של תקווה ואמונה. המילים המסורתיות מקבלות עיבוד מודרני ולוהט, כאשר דסקל מביא את המסר העתיק אל ההווה בצורה מוזיקלית קצבית ומרוממת. השיר נועד להרעיד את רחבות הריקודים ולהכניס שמחה אמיתית ועמוקה ללב בכל שמחה.

'כ׳קום שוין' • הסינגל החדש של שלומי דסקל מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל המרגש של נתי שבקס 'רחל' לכבוד הילולת רחל אמנו, השיר החדש של אושי רוזנבאום 'יא ס'גוט' עם מסר של אמונה ושמחה, והסינגל 'מזמור לתודה' של גבריאל סבג בשיתוף פעולה עם ניסו סלוב.

דסקל, שהוכיח את עצמו כאחד מגדולי הזמר החסידי, ממשיך להוביל את עולם המוזיקה היהודית עם יצירות מקוריות ומרגשות. הסינגל החדש משלב בין המסורת לבין הקול העכשווי, תוך שמירה על המסר הרוחני והעמוק שמאפיין את יצירתו.

בתפילה שנזכה כולנו לרקוד ולשמוח בקרוב בשמחה הגדולה מכולן, בביאת גואל צדק במהרה בימינו.