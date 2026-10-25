הזמר הצעיר ישראל גולדרייך משיק סינגל חדש – 'כנשר' – שמאחוריו סיפור אישי ומרגש במיוחד: רגע של אמונה בחדר ניתוח שהפך למסע מוזיקלי מלא משמעות. הסינגל, שיצא לאור, מביא את הסיפור המרגש של ילד שסירב להסיר את הציצית לפני ניתוח חירום, ושל השיר שליווה אותו בדרך להחלמה.

הסיפור מתחיל לפני כחמש שנים. בגיל 7.5, בעקבות נפילה שגררה שבר מורכב, הובהל ישראל לניתוח חירום בבית החולים רמב"ם. רגע לפני ההרדמה התעורר דיון בלתי צפוי: הצוות הרפואי ביקש להסיר את הציצית, אך הילד עמד על שלו בנחישות. "את הציצית איני מוריד, זו השמירה שלי", הבהיר. הפשרה שהושגה – לגלגל את הציצית מעלה – הפכה למנהג קבוע בסדרת ניתוחים מורכבת שעברה עליו. בימי ההחלמה הארוכים השמיע לו אביו את השיר הקלאסי 'כנשר' של ר' משה גולדמן זצ"ל. היצירה, שמעבירה מסר עמוק על אמונה ועל היכולת להתחזק גם בזמנים קשים, הפכה לעוגן ולפסקול חייו של ישראל. "השיר הזה נותן לי כוח", משתף הזמר הצעיר, "אני מרגיש שהכול לטובה ומודה לבורא עולם, להוריי, למוריי ולכל מי שליווה אותי בדרך מהשיקום ועד לבמה".

10 10 0:00 / 6:11

כעת, לרגל בר המצווה שלו, סוגר ישראל מעגל ומשחרר ביצוע מושקע ליצירה שליוותה אותו בדרך. מאחורי הפרויקט עומד תהליך הפקה מקצועי ומרשים: את ההפקה המוזיקלית ביצע מיכאל צי, ואת העיבוד הופקד בידי דוד פינק. את הביצוע מלווה מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר, ונבחרת נגנים מובילה שכוללת את ברק אהרן על התופים, אבי סינגולדה על הגיטרות, רפי דוידוב ונתן בירמן על החצוצרות, שחר לבנה על הטרומבון, יואלי צישינסקי וחבורתו על הכינורות וניצן עין הבר על כלי הנשיפה.

את המיקס ביצע חיים מוזס, ואת יצירת הווידאו בטכנולוגיית AI והעריכה ביצע יוסי בנט מבנט סושיאל. את הצבע ביצע הערשי סגל, הצילום בוצע על ידי שמילי שטרן וידידיה תדהר, ואת עיצוב העטיפה ביצע זעירא. השילוב בין הכוח הקולי של ישראל לבין ההפקה המקצועית יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמעבירה את המסר של אמונה, תקווה והודיה.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים יצאו לאור מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל החדש של נתי שבקס 'רחל' לכבוד הילולת רחל אמנו, שיר החופה המיוחד של אלי הרצליך 'תזכה אותי' עם קליפ בינה מלאכותית, והסינגל המרגש של שמעון לוי 'בוכה איתך'. הלחן המקורי של 'כנשר' נוצר על ידי הרב משה גולדמן זצ"ל, והביצוע החדש של ישראל גולדרייך מעניק לו פרשנות אישית ומרגשת במיוחד.