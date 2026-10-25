שמוליק קליין ושלומי אזריאל בביצוע מרגש: 'רחל'

שמוליק קליין משחרר את הקליפ הלייב השלישי מסדרת 'בנייני האומה Live' – הפעם בביצוע מרגש במיוחד לשיר 'רחל' מאלבומו, בליווי מלחין השיר שלומי אזריאל על הבמה. הקליפ משוחרר ערב יום השנה לפטירתה של רחל אימנו. השיר, שבוצע במקור באלבומו של קליין, מקבל פרשנות חיה ומרוממת על במת בנייני האומה. אזריאל, שהלחין את השיר וכתב את מילותיו, מצטרף לביצוע ומעניק לו נוכחות אישית ומרגשת. התזמורת המורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן יוצרת מעטפת צלילית עשירה, כשמקהלת נגינה בניצוחו של חזקי יענקוביץ מוסיפה עומק והרמוניות.

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הקליפ הוא חלק מסדרת 'בנייני האומה Live' שמביאה ביצועים חיים מהופעותיו של קליין. זהו הביצוע השלישי בסדרה, והוא מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל 'רחל' של נתי שבקס שיצא לכבוד הילולת רחל אימנו, וכן הסינגל החדש של אושי רוזנבאום 'יא ס'גוט'.

הפקת הקליפ הלייב כוללת עבודה מקצועית של צוות יוצרים מוביל. ההפקה בפועל הופקדה בידי אפקט, בעוד שהייצוג וההפקה הכללית מטופלים על ידי סטייג' ארט. העיבוד והניצוח המוזיקלי של דיקמן מעניקים לביצוע אופי מיוחד, כשהתזמורת המורחבת יוצרת חוויה מוזיקלית עשירה ומרגשת. עיתוי השחרור, ערב יום השנה לפטירת רחל אימנו, מעניק לקליפ משמעות מיוחדת.