לקראת יום ההילולא של רחל אמנו, י"א בחשוון, משיק הזמר חיים הורוויץ סינגל חדש בשם "מאמא בעהט". השיר, שנכתב ביידיש, מביא מסר עמוק של תפילה ותקווה, ומשקף את זעקתה הנצחית של רחל אמנו העומדת כסנגורית לפני כיסא הכבוד עבור עם ישראל.

בשיר משתתף המלחין יצחק האניג, שגם הלחין והפיק את היצירה. "מאמא רוחל, התפללי עבורנו, בקשי מהשם שיביא את הגאולה וישיב אותנו הביתה לירושלים" — כך נשמעת התחינה שמביא השיר, מתוך אמונה שבניין בית המקדש השלישי יבוא במהרה.

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