בבלי
לקראת י"א בחשוון

חיים הורוויץ ויצחק האניג בדואט לי"א בחשוון: 'מאמא בעהט'

סינגל חדש ומרגש לכבוד הילולת רחל אמנו • האניג הלחין והפיק, המילים ביידיש • 'מאמא רחל, התפללי עבורנו'

לקראת יום ההילולא של רחל אמנו, י"א בחשוון, משיק הזמר חיים הורוויץ סינגל חדש בשם "מאמא בעהט". השיר, שנכתב ביידיש, מביא מסר עמוק של תפילה ותקווה, ומשקף את זעקתה הנצחית של רחל אמנו העומדת כסנגורית לפני כיסא הכבוד עבור עם ישראל.

בשיר משתתף המלחין יצחק האניג, שגם הלחין והפיק את היצירה. "מאמא רוחל, התפללי עבורנו, בקשי מהשם שיביא את הגאולה וישיב אותנו הביתה לירושלים" — כך נשמעת התחינה שמביא השיר, מתוך אמונה שבניין בית המקדש השלישי יבוא במהרה.

את הלחן יצר האניג, שגם אחראי על ההפקה והעיבוד המוזיקלי יחד עם אברומי לונגער. המילים ביידיש נכתבו על ידי יצחק לונגר. השילוב בין קולו של הורוויץ לבין היצירה המוזיקלית של האניג מעניק לשיר אווירה רגשית מיוחדת.

הסינגל מצטרף לשורה של הפקות מוזיקליות שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר שירים חדשים, ביניהם "רחל" של נתי שבקס שגם הוא מוקדש לרחל אמנו, "יא ס'גוט" של אושי רוזנבאום ועוד.

את המיקס ביצע אברומי לונגר, ואת עיצוב העטיפה הפיק AIM Creatives. השיר משדר מסר של אמונה ותקווה, ומזכיר את הקשר המיוחד בין עם ישראל לבין רחל אמנו, שממשיכה לבכות על בניה ולהתפלל עבורהם.

מוזיקה חסידיתחיים הורוויץרחל אמנויצחק האניגי"א בחשוון

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