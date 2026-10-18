הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו ( צילום: שמואל דריי )

ביום חמישי הקרוב, י"א חשוון, יציינו כלל ישראל את הילולת רחל אמנו ע"ה, הטמונה בבית לחם. המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים והמשרד לשירותי דת נערכים לקראת ההילולא, ולרגלה יופעלו הסדרי תנועה ותחבורה מיוחדים בהנחיית משטרת ישראל.

הסדרי הגעה למתחם לא תתאפשר כניסת כלי רכב פרטיים ואוטובוסים למתחם קבר רחל בימי ההילולה. הגעה רגלית: תתאפשר הליכה חופשית מצומת רוזמרין ועד למתחם קבר רחל ובחזרה, בהתאם להנחיות כוחות הביטחון. הצית סוכה בירושלים: תצפיתנים הובילו למעצר יאיר טל | 08.10.26 ההודעה שקיבלו נוסעי פליי דובאי ישראל גרוס | 12.10.26 תחבורה ציבורית: האוטובוסים יאספו את הנוסעים באצטדיון טדי ויורידו אותם בכיכר הסמוכה לשער הצהוב בציר רוזמרין. משם תתאפשר הליכה רגלית בציר רחל עד למתחם הציון ובחזרה במהלך כל שעות ההילולה.

הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו ( צילום: שמואל דריי )

קשישים ואנשים עם מוגבלות: הפקת ההילולה תעמיד רכבים קלים להסעתם למתחם קבר רחל.

קווים ייעודיים מאצטדיון טדי

מומלץ להגיע לחניון המערבי של אצטדיון טדי, בסמוך לשערים 8–9, ומשם לעלות לקווים 662 ו־663, שיפעלו במסלול ישיר לטובת באי ההילולה ובחזרה.

הילולת רחל אמנו - קבר רחל תשפ"ו ( צילום: שמואל דריי )

שעות פעילות

יום רביעי, 21.10: משעה 15:00 ועד יום חמישי בשעה 06:00.

יום חמישי, 22.10: משעה 09:00 ועד 22:00.

השירות בתשלום נסיעה עירונית בתחבורה הציבורית. יש להטעין מראש את הרב־קו בערך צבור או בחוזה תקופתי מתאים. לא תתאפשר טעינה במקום.

ניתן להגיע לאצטדיון טדי גם באמצעות הרכבת הקלה, קו 3L ביום רביעי עד השעה 02:00, ובאמצעות קווי האוטובוס: 5, 6, 9, 12, 14, 17, 18, 31, 33, 35, 77, 504, 506, 509, 516, 531 ו־540, בהתאם לשעות פעילותם.

שימו לב: לא יופעל שירות עירוני לקבר רחל ביום רביעי בין 11:00 ל־15:00 וביום חמישי בין 06:00 ל־09:00.

התחנות רוזמרין/א־סאפא (682) והרוזמרין/כביש המנהרות (510) יבוטלו ביום רביעי החל מהשעה 15:00 וביום חמישי בכל שעות הפעילות.

קווים 163 ו־238 לא יפעלו בימי ההילולה.

מתחם קבר רחל ייסגר לציבור מיום רביעי בשעות הבוקר ועד יום חמישי בשעות הערב, בכפוף להערכת מצב המשטרה.

ייתכנו עומסים והמתנות. מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית ולהישמע להוראות המשטרה והסדרנים.

למידע נוסף: מוקד משרד התחבורה *4515

ניתן להעביר שמות לתפילה ללא עלות באתר המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים https://holy.org.il/

זכותה תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.