עשרות נוסעים שהמתינו ביום שלישי בשעת לילה מאוחרת לקו 634 בדרכם מבני ברק לחריש התאכזבו לגלות כי האוטובוס לא עצר בתחנות בעיר כלל. הסיבה: שינוי במסלול בעקבות הופעה שהתקיימה באצטדיון רמת גן.

על פי דיווח ב"קול חריש", נוסעים רבים, ביניהם נשים וילדים, המתינו לקו של השעה 23:10 – האוטובוס האחרון שיוצא לכיוון חריש. לאחר המתנה ממושכת התברר להם כי האוטובוס דילג על כל התחנות בבני ברק והמשיך בנסיעתו ללא עצירה.

כשפנו למוקד חברת קווים לברר מה קרה, נמסר להם כי השינוי פורסם באתר החברה בשל האירוע באצטדיון. אלא שהפרסום באתר בלבד עורר ביקורת חריפה מצד הנוסעים, שלא היו מודעים לשינוי מראש.

עבור הנוסעים, המשמעות הייתה המתנה ממושכת בשעת לילה מאוחרת ללא אפשרות להגיע הביתה. הביקורת התחדדה לנוכח העובדה שקו 634 מהווה עורק מרכזי המחבר בין תל אביב, בני ברק וחריש, ונוסעים רבים מבני ברק מסתמכים עליו.

לדברי הנוסעים, גם אם נדרש שינוי במסלול עקב עומסי תנועה, היה מקום למצוא פתרון חלופי שיאפשר להם להגיע ליעדם, או לכל הפחות להבטיח שהמידע יגיע אליהם מראש באופן ברור ונגיש.

מחברת קווים נמסר בתגובה: "בימים בהם מתקיימות הופעות ענק באצטדיון רמת גן, חלים שינויי מסלול של קווים העוברים בקרבת האצטדיון עקב עומסי התנועה הכבדים באזור, בתיאום עם משרד התחבורה. השינויים מתפרסמים באתר קווים ובאפליקציות השירות השונות. אנו מצרים בפני הנוסעים על אי הנעימות שנגרמה להם".