במעמד 'ריתחא דאורייתא' מיוחד שהתקיים בבית שמש בראשות הגר"ד לנדו, הוצגה מחרוזת מרגשת לכבוד רחל אמנו ע"ה. הזמרים זאנוויל ווינברגר ומשה דוד וייסמנדל, יחד עם חברי מקהלת 'מלכות', ביצעו את המחרוזת שחרז פנחס ביכלר ועיבד בני לאופר.

המעמד התקיים לאחר שעות של קורת רוח ו'ריתחא' בהשתתפות רבני העיר וטובי בניה. בשיא פרק השירה פצחו בעלי המנגנים בשירה וזמרה, כשהמחרוזת המיוחדת מהווה את שיא האירוע.

המחרוזת, שכולה מוקדשת לרחל אמנו ע"ה, מוגשת לקראת יום ההילולא. השילוב בין הכוח הקולי של ווינברגר ווייסמנדל לבין ההרמוניות של מקהלת 'מלכות' יוצר חוויה מוזיקלית מרוממת המתאימה לאווירת ההילולא.

מאחורי הפרויקט עומד תהליך הפקה מקצועי. את ההפקה המוזיקלית ביצע אברימי גולדשטיין, בעוד שהפקת האירוע הופקדה בידי שמוליק שרבאני. את הצילום ביצע טל חיים, העריכה והצבע הופקדו בידי הרשי סגל, וה-VJ מסכים בוצע על ידי מוישי אייזנשטיין מפיקסל ארט. את צילום הסטילס ביצע דניאל נפוסי, הסושיאל הופק על ידי משה פאר, ועיצוב העטיפה בוצע על ידי אוליגרף. את המיקס ביצע יניב בלאס.

הפרויקט מצטרף לגל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל החדש של נתי שבקס 'רחל' שיצא לאור לכבוד ההילולא, הסינגל החדש של אלי הרצליך 'תזכה אותי' עם קליפ בינה מלאכותית ייחודי, והסינגל המרגש של שמעון לוי 'בוכה איתך'.