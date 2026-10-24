מעבר לשעון חורף ( צילום: AI )

במוצאי שבת קודש, בלילה שבין כ"ג לכ"ד בחשוון תשפ"ז, תעבור מדינת ישראל לשעון החורף. בשעה 02:00 בדיוק יש להזיז את מחוגי השעון שעה אחת אחורה אל 01:00, כך שהציבור ירוויח שעת שינה נוספת — או שעת לימוד נוספת עבור מי שמעדיף זאת.

השינוי נעשה על פי חוק קביעת הזמן משנת 2013, הקובע כי בכל שנה, ביום ראשון האחרון של חודש אוקטובר, מזיזים את השעון בישראל שעה אחת אחורה. שעון החורף יישאר בתוקף עד יום שישי האחרון של חודש מרץ 2027, אז יוזז השעון שעה קדימה במעבר לשעון הקיץ.

הזזת שעון ( צילום: AI )

רוב המכשירים החכמים והסמארטפונים מעדכנים את השעה באופן אוטומטי באמצעות הרשת הסלולרית, אולם בקרב הציבור החרדי המשתמש במכשירים סלולריים כשרים, לעיתים קרובות יש צורך לעדכן את השעה באופן ידני דרך הגדרות המכשיר. מומלץ לוודא זאת לפני השינה כדי למנוע איחורים לתפילת שחרית, וכמובן — לא לשכוח לכוון את שעוני הקיר והשעונים המעוררים המכניים בבית. מאסק יצא להגנת ישראל אריה לוי | 22.10.26 כשהבטיחו להפתיע – והתרסקו דוד קליין | 22.10.26 ד"ר אולג פופוב, ממונה מדידות זמן ותדר במשרד הכלכלה והתעשייה, הבהיר כי שעון החורף בישראל הוא הזמן הרשמי הלאומי המסומן כ-UTC(INPL), ביחס לזמן הבינלאומי UTC. הזמן המקומי הישראלי מקדים את הזמן הבינלאומי בשעתיים בחורף (UTC+2) ובשלוש שעות בקיץ (UTC+3). שינוי משמעותי בזמני היום ההלכתיים המעבר לשעון חורף כרוך בשינוי משמעותי בכל הנוגע לזמני היום ההלכתיים. סוף זמן קריאת שמע ותפילה יוקדם בשעה שלמה, דבר שיחייב את המתפללים במניינים המאוחרים להזדרז ולקום מוקדם יותר כדי שלא להפסיד את זמן קריאת שמע כהלכתה. לעומת זאת, הנץ החמה יוקדם באופן משמעותי, מה שיקל על אלו המקפידים להתפלל כוותיקין. שעות האור מתקצרות, כך ששקיעת החמה תוקדם באופן ניכר — תפילות מנחה ייערכו בשעות אחר הצהריים המוקדמות, ותפילת ערבית תוכל להתקיים מוקדם יותר.

שעון חורף ( צילום: שאטרסטוק )

כבר ביום שישי הקרוב ירגיש הציבור החרדי את השינוי במלוא עוצמתו. שבת המלכה תיכנס מוקדם מאוד — בסביבות השעה 16:00 ואף לפני כן בהמשך החורף — מה שיקצר משמעותית את זמן ההיערכות וההכנות לשבת וידרוש ממשקי הבית להיכנס לקצב מהיר הרבה יותר בימי שישי.

המעבר מיועד להתאים את פעילות בני האדם לשעות האור והחושך — בקיץ מרוויחים שעת אור בערב, ואילו בחורף רובנו מתעוררים כשיש כבר אור בחוץ. שעון החורף צפוי ללוות את הציבור במהלך החודשים הקרובים, עד ליום שישי האחרון של חודשי החורף.