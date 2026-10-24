לוחמים אמריקנים ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

ארצות הברית החלה בפינוי דיפלומטים ובני משפחותיהם משורה של נציגויות במזרח התיכון, על רקע התרעות מודיעיניות חמורות בדבר מזימות איראניות להתנקשות בבכירים אמריקנים. במקביל, ישראל מפעילה לחץ אינטנסיבי על ממשל טראמפ להקדים מהלומה צבאית נגד טהרן.

על פי דיווחים באתר "אקסיוס" ובעיתון "ניו יורק טיימס", איראן הגבירה משמעותית את מאמציה להוציא לפועל התנקשויות בדיפלומטים ובבכירים אמריקנים במזרח התיכון ומחוצה לו. חלק ממזימות אלו הגיעו כבר ל"שלבים מתקדמים", כך עולה מהמידע המודיעיני. המידע התגבש לכדי מזכר מודיעיני דחוף שהועבר ביום חמישי האחרון למזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. על המזכר חתם ראש המודיעין הלאומי של ארה"ב, ג'יי קלייטון, והוא המליץ להפחית את רמת הסיווג של המידע הרגיש כדי לאפשר לרוביו לשתף אותו עם עובדי ממשל נוספים שעלולים להימצא בסכנת חיים ולהזהירם מבעוד מועד. בעקבות האיומים, מחלקת המדינה האמריקנית הנחתה מוקדם יותר השבוע את כלל העובדים שאינם חיוניים ואת בני משפחות הדיפלומטים לעזוב את השגרירות בריאד ואת הקונסוליות בג'דה ובדהראן שבסעודיה. רשת CNN דיווחה כי הפינוי הרשמי בסעודיה מלווה בצמצום חשאי של כוח אדם בשגרירויות נוספות באזור. נאום מקרון עורר זעם; שר הפנים התפטר ישראל גרוס | 19.10.26 1 ביום חמישי הורתה מחלקת המדינה לדלל את מצבת העובדים גם באיחוד האמירויות, לבנון, קטאר וירדן. במקביל מתבצעות התאמות דומות בשגרירויות בבחריין ובכוויית, בין היתר מחשש שארגון הטרור החות'י ירחיב את טווח מתקפותיו. "בשל האיום של מתקפות החות'ים ומזימות הטרור האיראניות, עלינו לצמצם את הנוכחות שלנו ולהשאיר רק אנשי צוות חיוניים", אישר גורם אמריקני.

מצור על איראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

דילול כוח האדם הדיפלומטי מצטרף למהלך צבאי מקביל: רשת NBC דיווחה השבוע כי ארה"ב הפחיתה בשקט את מספר חייליה במספר בסיסים במזרח התיכון, מחשש שאלו יהפכו ליעדים נייחים לתקיפות תגמול איראניות במקרה של התלקחות.

בעוד האמריקנים נערכים למגננה, בירושלים דוחפים להתקפה. על פי רשת CNN, ישראל מפעילה לחץ על ממשל טראמפ להקדים את התקיפות נגד הרפובליקה האסלאמית לאור המשך ההתעצמות וחידוש הפעילות הגרעינית, אך לפי שעה ללא הצלחה. טראמפ מאותת כי יעדיף להמתין עד לאחר בחירות האמצע בארה"ב.

עם זאת, ההכנות הצבאיות נמצאות בשיאן. ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי צבאות ארה"ב וישראל כבר גיבשו תוכניות אופרטיביות למבצע "קצר ואינטנסיבי" שיוכל לצאת לפועל לאחר הבחירות. התוכנית מתמקדת במתקפה מרוכזת של שלושה ימים, שתכלול פגיעה אנושה במתקני הגרעין והאנרגיה של איראן, לצד השמדת מערכי הטילים והכטב"מים שלה, במטרה לגרום לנזק כלכלי כבד שיאלץ את טהרן לחזור לשולחן המשא ומתן.

טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

באיראן מעריכים כי מערכה מול ישראל וארצות הברית היא עניין ודאי וכי ישראל תתקוף ראשונה, כך דיווחו ניר דבורי ואוהד חמו בחדשות 12. לפי הדיווח, הם נערכים לכך שמתקפה כזו עשויה להתרחש כבר בימים הקרובים, עוד לפני הבחירות ביום שלישי.

במערכת הביטחון בישראל נערכים ומוטרדים מאוד מהאפשרות למיסקלקולציה – מהאופן שבו האיראנים עשויים לפרש את האמירות בישראל ולהוביל להסלמה. גורמי ביטחון אומרים כי הכנסת הפוליטיקה לתוך המתיחות הביטחונית בימים כה רגישים היא מסוכנת, ונדרשת אחריות רבה מכלל הדוברים.

צה"ל נמצא בדריכות שיא לקראת הבחירות. הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, הדגיש בדיון השבוע כי יש חשיבות ליציבות הביטחונית. אימוני מטוסי הקרב בשמי ישראל התגברו באופן משמעותי בשבועיים האחרונים, על רקע האפשרות הגוברת לפריצת מערכה צבאית נגד איראן.

בנאום שנשא ביום חמישי בעצרת בפלורידה, התייחס הנשיא דונלד טראמפ למתיחות הגואה ושיגר אולטימטום לטהרן: "אנחנו עשויים לבצע עוד מבצע 'זעם אפי' קטן, או שהאיראנים יסכימו להסכם. אם הם חכמים, הם פשוט יגידו 'בואו ניגש לעבודה', אבל אני בספק שהם יעשו את זה, כי אולי הם לא חכמים".