הרמטכ"ל במרחב יהודה ושומרון ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל, שב"כ, מג"ב איו"ש ומת"ק יהודה בפיקוד חטיבת יהודה פתחו הבוקר (שבת) במבצע לסיכול טרור במרחב העיר חברון. המבצע מתמקד באזור ממנו יצאו שני המחבלים שחוסלו ביום שישי בהיתקלות בה נפלו שני לוחמי צה"ל ונפצעו נוספים.

על פי ההודעה המשותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, הכוחות החלו לסרוק באופן ממוקד ויסודי את כלל התשתיות במרחב לאיתור ונטרול תשתיות טרור ואמצעי לחימה, ולתחקר עשרות רבות של חשודים. המבצע ממוקד ומתוחם לאזור ממנו פעלו המחבלים ועתיד להימשך מספר ימים. החל מתחילת המבצע, התושבים שגרים במרחב פעילות הכוחות יוכלו לצאת מהמרחב דרך שלוש נקודות ייעודיות לאחר תחקור ובידוק. כל אדם שלגביו יעלה חשד במהלך הבידוק יועבר לתחקור כוחות הביטחון. המבצע הינו המשך ישיר של שורת פעולות התקפיות לסיכול טרור שננקטו מיום שישי בבוקר, ביניהן: מיפוי בתי המחבלים, כתר במרחב חברון וחלחול, חסימות ופעילויות סיכול בכפרים בגזרה. בנוסף למאמץ עיצוב המרחב, במסגרתו מסירים תשתיות לא חוקיות שיכולות להוות סיכון ביטחוני במרחב ההיתקלות. החשבון נסגר: צו מעצר דרמטי נגד ראול קסטרו בן ה-95 אריה לוי | 20.10.26 הרב נויגרשל במתקפה חריגה - והזעם בחסידות קרלין | מעייריב איצלה כץ | 19.10.26 7 הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים ביום שישי הערכת מצב דחופה עם בכירי מערכת הביטחון בעקבות פיגוע הירי הקשה בצומת יהודה. במהלך ההערכה חשף הרמטכ"ל פרטים מדאיגים על התוכנית שתכננו המחבלים. "מדובר בפיגוע קשה. פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים ובכוחות הביטחון", מסר זמיר.

המחבלים שחוסלו ( צילום: מסך )

הרמטכ"ל הבהיר כי "ברכב שבו הגיעו המחבלים לזירת הפיגוע נמצאה כמות רבה של תחמושת, אשר נועדה לשמש לביצוע פיגוע בהיקף נרחב יותר". על פי ההערכות שהוצגו בפגישה, שני המחבלים יצאו מחברון עם תחמושת רבה ברכבם במטרה לבצע פיגוע משמעותי. בידי המחבלים היה נשק אוטומטי מסוג M4 ואקדח, וברכב נמצא "ברוס" עם קליעים רבים נוספים.

במקביל למבצע הסריקה, הודיע ביום שישי השר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', על הריסה נרחבת של עשרות מבנים ערביים בלתי חוקיים הסמוכים לזירת האירוע. "זו רק ההתחלה. כחלק מיצירת ההרתעה וגביית המחיר על ההיתקלות הקשה, אנחנו מבצעים כאן שורה של הריסות בתיאום מול הצבא והמינהל האזרחי", מסר סמוטריץ' בשטח.

כוחות הביטחון פועלים בשעות אלו בעשרות יעדים לסיכול טרור לאורך כל גזרת יהודה ושומרון, וימשיכו לפעול בהתקפיות ויוזמה לצורך הגנה, סיכול טרור והסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל.