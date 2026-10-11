בבלי
פעילות יזומה בשיתוף התושבים

17 שב"חים נעצרו בבני ברק במבצע משטרתי מיוחד

שוטרי השיטור העירוני ויחידת הסיור פשטו ברחבי העיר ואתרו שוהים בלתי חוקיים • המשטרה: ערנות התושבים היא נדבך משמעותי במאבק

שבעה עשר שוהים בלתי חוקיים נעצרו ברחבי במהלך מבצע משטרתי מיוחד שנערך בימים האחרונים. הפעילות בוצעה על ידי שוטרי השיטור העירוני בשיתוף יחידת הסיור של תחנת בני ברק, והנעצרים הועברו להמשך טיפול וחקירה.

במשטרה מסרו כי המבצע מהווה חלק מהמאמץ השוטף לחיזוק ביטחון הציבור, תוך שילוב כוחות בין שוטרי התחנה, השיטור העירוני והפקחים העירוניים.

בהודעת המשטרה נאמר: "ערנות התושבים, לצד תגובה מהירה ונחושה של השוטרים והפקחים העירוניים, מהוות נדבך משמעותי במאבק בתופעת השהייה הבלתי חוקית ובשמירה על ביטחון תושבי העיר".

במשטרת ישראל הדגישו כי העסקה, הסעה והלנה של שוהים בלתי חוקיים מהוות עבירות על החוק, העלולות לסכן את שלום הציבור וביטחונו.

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