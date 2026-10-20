ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (שלישי) לביקור ביישוב עלי שבחבל בנימין, ברקע הלחצים הכבדים המופעלים במחנה הימין על יו"ר מפלגת "עמך ישראל", תא"ל (במיל') עופר וינטר, להסיר את מועמדותו מהמרוץ לכנסת.

בלב הביקור עומדת פגישה של נתניהו וסמוטריץ עם מייסד וראש מכינת "בני דוד", הרב אלי סדן. על פי ההערכות במערכת הפוליטית, נתניהו שואף לרתום את הרב להפעלת כובד משקלו והשפעתו על תלמידו לשעבר וינטר, על מנת להביא לפרישתו ולמנוע איבוד קולות ימין יקרים מתחת לאחוז החסימה.

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הגעתו של נתניהו נערכת יממה בלבד לאחר שיו"ר כחול לבן, בני גנץ, הודיע אמש (יום ב') על פרישתו מהמרוץ – מהלך שהגביר את הקריאות בימין למפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה לנהוג באחריות דומה. בנאום הפרישה אמר גנץ: "לצערי, בעת הזו לא הצלחתי לשכנע בדרכנו מספיק מהעם, והאחריות היא שלי".

סקר שפורסם בחודש שעבר הראה כי מפלגת "עמך ישראל" בראשות וינטר זוכה ב-4 מנדטים, בעוד גוש נתניהו וגוש איזנקוט עומדים על שוויון מדויק של 52-52 מנדטים. בתרחיש זה, כל קול שהולך לפח עלול להכריע את התוצאה הסופית.