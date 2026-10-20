איש אינו יודע מה ילד יום וכיצד תסתיים מערכת הבחירות הדרמטית שאנו מתקרבים אל סופה, אך התיקו הנצפה בסקרים מעלה שלל תרחישים ואפשרויות כיצד תיראה הקואליציה שתורכב לאחר סבב הבחירות הנוכחי. להלן ניסיון לדמות את מירב התרחישים האפשריים.

תרחיש ראשון: 64 לימין - גוש נתניהו משחזר את ההצלחה

התרחיש האופטימי מבחינת נתניהו והימין: הליכוד, המפלגות החרדיות, בן גביר, סמוטריץ' ווינטר מביאים יחד 64 מנדטים, אף קול משמעותי אינו הולך לפח ונתניהו דוהר לעוד ארבע שנות קדנציה.

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האם זהו התרחיש הטוב ביותר גם עבור הציבור החרדי? הקדנציה האחרונה הוכיחה כי גם "ממשלת ימין מלא-מלא" לא בהכרח מביאה הישגים לציבור החרדי - אולי דווקא להיפך.

תרחיש שני: 64 לשמאל - גוש השינוי מדיח את נתניהו

תרחיש התקווה של גוש ה"שינוי" וה"תיקון": ארבע המפלגות של הגוש - אייזנקוט, בנט-לפיד, ליברמן ויאיר גולן - משיגות 64 מנדטים. בין אם זה מסחף מצביעי שמאל שבאו ארצה להצביע או בגלל שסמוטריץ' ו/או וינטר אינם עוברים את אחוז החסימה, מה שיתן כוח משמעותי לגוש השמאל.

המצב בו לא יהיה צורך בהישענות על הערבים או אצבעות מגוש הימין, לכאורה נשמע חלומי עבור גוש השמאל אך עלול להתפתח קרב בכורה על ראשות הממשלה וחלוקת התיקים. מלבד אייזנקוט, גם בנט וגם ליברמן רואים את עצמם כמועמדים לראשות הממשלה ומעניין לראות כיצד תתבצע החלוקה הפנימית בין היריבים הללו.

תרחיש שלישי: ממשלת מיעוט של השמאל והערבים

במצב של חוסר הכרעה ברורה ותיקו בין המפלגות, כאשר גוש נתניהו ישיג 55 מנדטים וגוש השמאל ישיג 50 מנדטים, בשמאל לא מהססים להצהיר - יאיר גולן ושות' - כי יפעלו יחד עם המפלגות הערביות כדי להדיח את נתניהו. הערבים מצידם מאשרים ומאושרים מהחיזור אחריהם.

אין לדעת האם וכיצד ממשלה כזו תצא לפועל שכן ליברמן מצהיר כל העת כי יתנגד לממשלת מיעוט בשל האפשרות של כל אצבע לסחוט את הממשלה ומחשש שהצעד עלול לגרום לתגובת נגד וזינוק בכוח הימין בבחירות שיבואו אחר כך.

מכל מקום, בשמאל מקווים לפחות לתוצאה כזו כדי להעביר את "חוק הנאשם" שימנע מנתניהו לרוץ בבחירות, ומי יודע איזה עוד חוקים דרמטיים ליהדות ולחרדים עלולים להעביר בממשלה כזאת.

עם זאת, היו קולות במפלגות החרדיות שצידדו בתרחיש שכזה שכן אז מעמדן יעלה והן יוכלו לקבל יותר מאשר השיגו כחברי קואליציה בממשלת הימין האחרונה.

תרחיש רביעי: נתניהו ואייזנקוט מתאחדים לממשלת מרכז

יכול להיות שזה תרחיש שכבר מסוכם בשקט מאחורי הקלעים בין נתניהו ואייזנקוט, או שזה יבוא בתיווך נשיא המדינה לאחר שיתברר שאף צד אינו יכול להקים ממשלה ובמטרה למנוע בחירות חוזרות.

נתניהו ואייזנקוט יביאו ביחד כ-40 מנדטים ויצרפו אליהם את בנט-לפיד וליברמן לממשלה של 64, כאשר מצד אחד יאיר גולן יישאר באופוזיציה - ומנגד החרדים ומפלגות הימין גם הם יעברו לספסלים האחוריים.

קשה לראות כיצד השונאים הגדולים - ליברמן ובנט - יהיו מוכנים לשבת יחד עם נתניהו או אפילו תחתיו במקרה של רוטציה בין אייזנקוט לנתניהו, אך ייתכן שהרצון להיחלץ משיממון האופוזיציה ושנאת הימין והחרדים יגברו על שנאת נתניהו.

כך או כך מדובר בתרחיש רע לחרדים שייזרקו בידי נתניהו ויוקרבו כשעיר לעולה על מזבח האחדות. בנוסף, קולם לא יהיה שווה כלום שכן הממשלה תחזיק גם בלי אצבעותיהם בהצבעות.

תרחיש חמישי: אייזנקוט מקים ממשלת מרכז-חרדים

תרחיש אפשרי בהחלט, בו אייזנקוט מביא להקמת ממשלה עם המפלגות החרדיות יחד עם מפלגות המרכז - ליברמן ובנט-לפיד. זה יכול לקרות רק כאשר אייזנקוט ושות' יחליטו שהמטרה להעיף את נתניהו והימין מקדשת את כל האמצעים - כולל ישיבה עם החרדים.

תמורת מילוי דרישותיהם, המפלגות החרדיות בהחלט יכולות להצטרף לממשלה שכזו - בוודאי יהדות התורה, שנמצאת בעימות מול נתניהו ושותפיו וכועסת על הקדנציה האחרונה. מפלגת ש"ס תהיה בבעיה מול הבייס הימני-מסורתי.

תרחיש שישי: אין הסכמות - יוצאים לבחירות חוזרות

תרחיש מעייף ונוראי אך אפשרי בהחלט - במקרה שאין רוב לאף גוש אך גם לא מוכנים לאף הסכמה וכל צד מתבצר בעמדותיו. במקרה כזה ישראל תצא לבחירות לכנסת ה-27 בתקווה שבפעם הבאה יבוא שינוי במפת הגושים.