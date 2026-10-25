פעיל שמאל בשם דוני מכלוף פרסם ברשת X קריאה לציבור החרדי להוסיף את המילים "בס"ד" בפינה העליונה של פתק ההצבעה, כשהוא מצרף תמונה של פתק עם הכיתוב. הקריאה נועדה לגרום לפסילת פתקים, שכן כל תוספת בכתב יד על הפתק מפרה את הוראות ועדת הבחירות המרכזית.
"זאת חוצפה שבמדינת היהודים לא הדפיסו בס"ד על פתקי ההצבעה", כתב מכלוף בפוסט שפרסם. "לכן אני ממליץ לכולם להביא איתכם עט לקלפי ולהוסיף בס"ד בפינה העליונה של הפתק. זה גם יחזק את ההצבעה שלכם וגם ידחוף אצבע בעין לכל החילונים".
הפוסט זכה לשיתופים מצד דמויות בכירות בשמאל הישראלי. בין המשתפים נמנו גונן בן יצחק, מייסד תנועת Crime Minister ומובילי המחאות נגד הממשלה, ונאור נרקיס, פעיל מפלגת הדמוקרטים.
על פי הוראות ועדת הבחירות המרכזית, כל תוספת בכתב יד על פתק ההצבעה עלולה לפסול אותו. כפי שנקבע בהחלטת הוועדה בעניין רשימת כחול לבן, "אם במהלך ספירת הקולות יימצאו פתקי הצבעה של הרשימה, מודפסים או בכתב יד, הם ייחשבו לפתקים פסולים".
יצוין כי גונן בן יצחק, אחד ממשתפי הפוסט, הוא עורך דין שייצג בעבר קובלנות פליליות נגד פעילי ימין. בית משפט השלום בתל אביב ביטל לאחרונה את הקובלנות הפליליות שהגיש באמצעותו נגד פעיל הימין מרדכי דוד, כאשר השופטת מתחה ביקורת על התנהלות הקובלים לאורך ההליך.
ועדת הבחירות המרכזית הבהירה כי רק פתקי הצבעה מודפסים ללא כל תוספת בכתב יד נחשבים לכשרים. כל סימון, כתיבה או תוספת על הפתק עלולים לפסול אותו בספירה.
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