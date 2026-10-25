ההכנות לקראת יום הבחירות ( צילום: רועי ידובסקי )

פעיל שמאל בשם דוני מכלוף פרסם ברשת X קריאה לציבור החרדי להוסיף את המילים "בס"ד" בפינה העליונה של פתק ההצבעה, כשהוא מצרף תמונה של פתק עם הכיתוב. הקריאה נועדה לגרום לפסילת פתקים, שכן כל תוספת בכתב יד על הפתק מפרה את הוראות ועדת הבחירות המרכזית.

"זאת חוצפה שבמדינת היהודים לא הדפיסו בס"ד על פתקי ההצבעה", כתב מכלוף בפוסט שפרסם. "לכן אני ממליץ לכולם להביא איתכם עט לקלפי ולהוסיף בס"ד בפינה העליונה של הפתק. זה גם יחזק את ההצבעה שלכם וגם ידחוף אצבע בעין לכל החילונים".

הפוסט שפורסם ברשת