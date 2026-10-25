הסיכוי שהקול שלכם יכריע מנדט: גבוה פי 400 מזכייה בלוטו

בכל מערכת בחירות חוזר הניגון: הרחובות שוקקים, המודעות זועקות, והתחושה הכללית היא של סערה פוליטית. אך בתוך הקלפי, ברגע האמת, רבים מאיתנו חשים תחושת קטנות מסוימת. "מה כבר ישנה הקול הבודד שלי בין מיליוני מצביעים?" שואל את עצמו האברך או בעל הבית, ומשלשל את הפתק בספקנות מסוימת.

אולם, ניתוח סטטיסטי מיוחד מעמיד את התחושה הזו באור חדש לחלוטין. מתברר כי המשקל של קול בודד במערכת הבחירות הישראלית אינו רק עניין פסיכולוגי – הוא מתמטי, מדיד, ומפתיע במיוחד.

בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים

המשוואה הסטטיסטית: כוחו של קול יחיד

מבחינה הסתברותית טהורה, הסיכוי שלמפלגה מסוימת חסר בדיוק קול בודד כדי להגיע לקו שמקנה לה את המנדט הבא הוא 1 ל-40,000. הנתון הסטטיסטי הזה נותר יציב לחלוטין גם כאשר משכללים פנימה את חוק בדר-עופר המורכב, המחשב את חלוקת המנדטים העודפים והסכמי העודפים בין המפלגות.

עבור האוזן האנושית, 1 ל-40 אלף נשמע כמו סיכוי קלוש. אך כאשר מציבים את המספר הזה מול תרחישים אחרים מהחיים, התמונה משתנה דרמטית. הסיכוי שהקול שלכם יכריע מנדט גבוה פי 400 מהסיכוי התיאורטי לזכות בפרס הראשון במפעל הפיס (העומד על כ-1 ל-16 מיליון). בנוסף, ההסתברות שהפתק שלכם ישנה את תמונת המנדטים גבוהה פי 250 מהסיכוי הסטטיסטי של אזרח להיפגע באופן ישיר ממטח טילים.

המשמעות ברורה: הציבור הרחב נוטה לעיתים לייחס חשיבות או לחשוש מאירועים שההסתברות שלהם אפסית, בעוד שביום הבחירות, בחינם ובמרחק הליכה קצר מהבית, מונח בידיו כוח בעל היתכנות סטטיסטית גבוהה לאין שיעור.

כאן יקשה הבוחר המעמיק: הרי המפלגות החרדיות חתמו על הסכם עודפים בינן לבין עצמן, וקולותיהן אינם זורמים החוצה למפלגות קצה אחרות בגוש. התשובה חושפת את השאלה הפנימית הגדולה של הבחירות: כאשר שתי המפלגות החרדיות משלבות כוחות בהסכם עודפים, הן מבטיחות שהקולות העודפים יישארו בתוך המגזר. אולם בשלב השני, המנגנון הפרלמנטרי מפעיל נוסחה מתמטית מורכבת כדי להכריע: לאן יילך המנדט המשותף הנוסף? האם הוא יוענק לנציג של ש"ס, או שמא לנציג יהדות התורה?

במגרש הסגור והממוקד הזה, כללי ההסתברות משתנים לחלוטין. אנחנו כבר לא מדברים על קול בודד שנעלם בים של מיליוני מצביעים כלליים, אלא על מאבק מתמטי ישיר ונקי בין הריכוזים החרדיים. כאן, משקלו הריאלי של כל פתק מזנק פלאים, ובסבירות גבוהה התגייסות ממוקדת של קבוצת חברים מהכולל או מהשכונה יכולה להטות את מאזן השאריות הפנימי – ולקבוע מי יהיה חבר הכנסת הנוסף שייכנס לבית המחוקקים.

מנדט פוליטי אינו רק תואר כבוד או "עוד כיסא בכנסת". בהיסטוריה של מדינת ישראל, מנדט בודד לכאן או לכאן היה לעיתים קרובות קו התפר שבין שגשוג של מוסדות החינוך והישיבות, לבין גזירות כלכליות קשות שפגעו בכל משפחה ומשפחה.

יתרה מכך, ככל שהקואליציה צרה יותר, כך כוחו של מנדט בודד עולה. בממשלה צרה, כל חבר כנסת הופך ללשון מאזניים. הוספת מנדט אחד נוסף לנציגות החרדית עשויה לייצב את הממשלה, למנוע תלות בגורמי קיצון, ולהבטיח את השמירה על קודשי ישראל ללא פשרות.