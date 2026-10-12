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תגובה אלרגית חריפה

חובש איחוד הצלה הציל ילד בן 12 בחיידר בו הוא לומד

הילד, הרגיש לחלב, פיתח תגובה אלרגית חריפה שסיכנה את חייו במוסד חינוכי בבית שמש • החובש הזריק לו אפיפן ולאחר שמצבו התייצב הוא פונה לבית החולים

מזרק אפיפן (צילום: דוברות איחוד הצלה)

צוותי איחוד הצלה הצילו הבוקר (יום שני) את חייו של ילד בן 12 שפיתח תגובה אלרגית חריפה במוסד חינוכי בשכונת רמה א' ב.

הילד, הרגיש לחלב, נחשף בטעות למוצר חלבי בחיידר בו הוא לומד, ופיתח תגובה אלרגית קשה שסיכנה את חייו. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום קיבלו דיווח על מצבו הקשה של הילד.

דוד פרידלס, חובש מיחידת כח הצלה של איחוד הצלה, הגיע למקום והזריק לילד אפיפן – מזרק אוטומטי המשמש להזרקת כמות מדודה של אדרנלין. לאחר שמצבו של הילד התייצב, הוא פונה לבית החולים להמשך טיפול רפואי.

"אנשי הצוות סיפרו כי הוא רגיש לחלב ופיתח תגובה אלרגית חריפה וקשה שסיכנה את חייו לאחר שבטעות נחשף לחלב", מסר פרידלס. "הזרקתי לו אפיפן ולאחר שמצבו התייצב הוא פונה לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי".

איחוד הצלהבית שמשאלרגיהאפיפן

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